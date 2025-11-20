Gegen Lieblingsgegner Hannover: Schlägt Paderborn zwei Fliegen mit einer Klappe?

Siegt der SC Paderborn einfach weiter? Am Samstag erwarten die Serientäter aus Ostwestfalen Besuch aus dem Verfolgerfeld, Hannover 96 ist zu Gast. Es ist der Startschuss für kommende knifflige Aufgaben.

Acht Siege in Folge lassen Paderborn aktuell mit 29 Zählern vom Platz an der Sonne grüßen. Der Vorsprung auf Platz 3 und Elversberg beträgt schon sechs Punkte, auf die weiteren Verfolger schon sieben und mehr. Der Höhenflug fußt auf einer Siegesserie, die auch gegen Hannover am Samstag (13 Uhr) nicht enden soll.

96 in der Fremde ebenfalls ungeschlagen

Die Niedersachsen, mit 21 Zählern aktuell Tabellenfünfter, haben sich nach fulminantem Start mit vier Siegen im weiteren Verlauf immer mehr zur Wundertüte entwickelt und lassen es an Konstanz fehlen. Allerdings ist die Elf von Christian Titz in der Fremde ein unangenehmer Gegner, noch ungeschlagen (3/3/0) und liegt in dieser Rubrik hinter Paderborn (4/2/0) auf Platz 2.

Auf die Auswärtsstärke der Niedersachsen wird Ralf Kettemann sein Team in der Vorbereitung sicherlich einstellen, gleichwohl die Brust nach der Erfolgsserie - und damit das Vertrauen in die eigene Stärke - mehr als breit ist. Der Erfolgscoach kann dazu aktuell fast aus dem Vollen schöpfen, im Kader fehlen nur Calvin Brackelmann (Trainingsrückstand) und Marcel Hoffmeier (Kreuzbandriss). Keeper Dennis Seimen und Mika Baur kehrten unversehrt von der U 21 zurück. Torjäger Filip Bilbija (acht Treffer) scheint nach der in Magdeburg (1:0) erlittenen Kapselverletzung am Sprunggelenk soweit wieder hergestellt, dass er mitwirken kann. Die personellen Voraussetzungen stimmen also. Eine wichtige Basis, stehen die 07er doch vor den sogenannten Wochen der Wahrheit: Nach den 96ern warten auf den Tabellenführer weitere vier Teams, die sich aktuell zwischen Platz 2 und 6 einreihen.

Bislang schickt Paderborn Hannover stets frustriert zurück

Und damit noch einmal zurück zu Hannover: Auch wenn Zahlenspielereien bei Trainern meist nicht sonderlich gut ankommen, so lohnt sich doch ein Blick auf die Statistik. Paderborn traf in der 2. Liga bislang zehnmal auf die Niedersachsen, siegte dabei in sechs Partien bei drei Remis und nur einer Niederlage - und der SCP gewann dabei alle fünf Heimspiele. Das Attribut Lieblingsgegner darf hier wohl Anwendung finden.

Reihen die Kettemann-Schützlinge also den sechsten Heimerfolg gegen Hannover und damit gleichzeitig den neunten Dreier in Folge an? Das wären zwei Fliegen mit einer Klappe - nein, eher drei: Denn in diesem Fall würde einer der Verfolger die Paderborner zunächst nur noch mit dem Fernglas sehen.