Gegen Freiburg verletzt: Bayern vorerst ohne Sané

In Topform und jetzt ausgebremst: Leroy Sané (26) hat sich gegen Freiburg verletzt und fehlt den Bayern bis auf Weiteres.

Nach 75 Minuten war für Leroy Sané am späten Sonntagabend ein weiterer, ziemlich herausragender Arbeitstag im Bayern-Trikot beendet (kicker-Note 1,5). Der Nationalspieler steuerte beim 5:0-Kantersieg gegen Freiburg zwei Vorlagen und ein Tor bei - es waren seine Scorerpunkte 14, 15 und 16 in dieser Saison. Und es werden vorerst seine letzten bleiben.

Sané verschwand umgehend nach seiner Auswechslung in den Katakomben der Allianz-Arena, kam aber, anders als sonst, nicht direkt wieder in Richtung Bank. Der 26-Jährige fuhr zur Säbener Straße, um sich einer MRT-Untersuchung zu unterziehen. Das Ergebnis: ein Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel.

Ausgerechnet in diesen Wochen, die für die Bayern bis zur Weltmeisterschaft in Katar noch fünf Ligaspiele, zwei Champions-League-Partien und das Pokalduell in Augsburg am Mittwoch bereithalten, fällt der formstarke Sané nun "vorerst" aus, wie der Verein mitteilt.

kicker Wochenendrückblick vom 16.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 9.10.2022 09.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 2.10.2022 02.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 25.9.2022 25.09.2022 kicker Wochenendrückblick vom 18.9.2022 18.09.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Coman kehrt zurück - Fragezeichen hinter Müller

Immerhin: Am Wochenende in Sinsheim wird Kingsley Coman nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre zurückkehren. Ob das auch für den am Rücken verletzten Thomas Müller gilt, bleibt abzuwarten.