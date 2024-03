Gegen Frankreich üben fürs große Turnier

Die deutschen Fußball spielen am Samstag gegen Frankreich. Das wird nicht leicht, denn für den Gegner kickt auch Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé spielt für Frankreich. DeFodi Images via Getty Images

Die Nationalmannschaft von Frankreich ist ein harter Gegner. International war das Team um Kylian Mbappé zuletzt viel erfolgreicher als die deutsche Mannschaft. Auch im direkten Vergleich haben die Franzosen mehr Siege erzielt als Deutschland.

Am Samstag ist es mal wieder so weit: Deutschland trifft auf Frankreich. Das Länderspiel in der Stadt Lyon gilt als wichtiger Test vor der Europameisterschaft im Sommer.

Kroos will bei der EM weit kommen

Am Dienstag kam die deutsche Nationalmannschaft zum Training dafür zusammen. Danach sprach Toni Kroos noch mit Reportern über die nächsten Aufgaben. Vom EM-Titel zu träumen, findet er selbst schwierig. Er sagte aber auch: "Mit Sicherheit würde ich mich freuen, wenn wir die eine oder andere K.-o.-Runde aktiv im Turnier sind."