Gegen formstarke Kölner: Nach der Zwangspause kribbelt´s beim Spitzenreiter

Nach der Spielabsage in Duisburg trifft die SV Elversberg am Montagabend (19 Uhr) auf Viktoria Köln. Ob die Profi-Keeper Kristof und Lehmann mit an Bord sind, ist noch offen.

Die SV Elversberg musste den 29. Spieltag der 3. Liga vor dem Fernseher verfolgen und konnte nicht selbst eingreifen. Das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg fiel aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes wortwörtlich ins Wasser und wird erst am Dienstag, den 25. April (19 Uhr) nachgeholt.

Zeit für Trainer Horst Steffen und seine Mannschaft, um durchzuatmen. Nach fünf sieglosen Spielen am Stück (darunter vier Unentschieden) fanden die Saarländer zuletzt mit einem Last-Minute-Sieg beim SC Verl (2:1) zurück in die Spur. Auch im Landespokal-Viertelfinale beim FV Diefflen aus der Oberliga gab es einen knappen 1:0-Sieg.

Mit Blick auf die Partie in Verl, die Thore Jacobsen erst in der 93. Minute für die SVE entschied, erklärte Steffen auf der Pressekonferenz: "Ich glaube so Last-Minute-Siege sind schon immer was ganz Besonderes." Nach schwierigen Wochen haben es die Spieler "schon gemocht und gebraucht", schätzte der Coach ein.

Sieg in Verl keine Befreiung

Er selbst habe dagegen keine große Befreiung gespürt. Zuvor hieß das Motto in Elversberg: "Gute Spiele und Unentschieden. Da wusste ich, dass es irgendwann auch enden wird." Dementsprechend wichtig sei es für die Mannschaft gewesen, "ein nicht so überragendes Spiel" zu gewinnen. So könne man "diese Idee von Pech und Unglück einfach mal wegnehmen und sagen: Das gleicht sich aus."

Glück könnte es auch gewesen sein, dass die Partie in Duisburg nicht stattfand. Dort hätte Steffen möglicherweise auf beide Profi-Torhüter, Nicolas Kristof und Frank Lehmann (beide Schulter), verzichten müssen. Der 18-jährige Kai Zahler, eigentlich sogar hinter David Kercek (18/Muskelfaserriss) die Nummer vier, wäre die Alternative gewesen.

Steffen bei Kristof "ganz guter Dinge"

Für das Montagsspiel (19 Uhr) gegen Viktoria Köln gab sich Steffen zumindest optimistisch, wieder auf einen seiner Profi-Keeper zurückgreifen zu können. Bei Lehmann, der das Training bis Sonntag noch aussetzt, "hoffen wir, dass es vielleicht für den Montag reicht". Kristof werde derweil Tests absolvieren. "Ich bin gespannt, wie er das verkraftet, aber ich bin ganz guter Dinge."

Ob mit oder ohne Profi im Tor, Steffen freue sich, dass sich die Zwangspause dem Ende neigt. "Immer zuzuschauen, was die anderen tun ist, vielleicht erholsam, aber irgendwann geht das Kribbeln los."

Gegen formstarke Kölner, die zuletzt sechsmal ohne Niederlage blieben und drei Siege in Folge feiern, erwartet der Trainer "ein Spiel auf Augenhöhe". Verzichten muss er dabei auf die gesperrten Luca Schnellbacher (Rot) und Robin Fellhauer (5. Gelbe Karte) und die verletzten Kevin Conrad (Meniskus), Sebastian Saftig und Patryk Dragon (beide Knie).