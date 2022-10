Gegen England oder Frankreich? Flick: "Wir wollen einen Mix"

Bundestrainer Hansi Flick verfolgte dieser Tage erst das Spitzenspiel in Dortmund und dann die Auslosung der EM-Qualigruppen. Anschließend äußerte er sich zu seinen Vorbereitungsplänen - und verriet zudem ein bislang unbekanntes Detail über Niclas Füllkrug.

Mit seinem englischen Kollegen Gareth Southgate verbrachte Bundestrainer Hansi Flick sozusagen das Wochenende. Am Samstagabend traf und unterhielt man sich am Rande des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen Dortmund und Bayern (2:2), am Sonntag setzte sich die Konversation in der Frankfurter Festhalle vor der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen fort. Ob es dabei auch um ein mögliches Testspiel im Kalenderjahr 2023 ging, mochte Flick anschließend weder bestätigen noch dementieren.

Klar ist: Da England die Qualifikation in einer Fünfergruppe bestreitet, ließe sich ein Termin fürs Duell mit dem ohnehin qualifizierten EM-Gastgeber Deutschland finden. Gleiches gilt für Frankreich und Belgien. Generell sagt Flick über die Testspiel-Agenda bis zum Turnier: "Wir wollen einen Mix aus Topteams und Mannschaften, gegen die man auch mal etwas ausprobieren kann. Und wir können das Ganze etwas weiter fassen, auch außerhalb Europas nach Gegnern schauen. Wir sprechen gerade und werden die Gegner relativ bald fixiert haben."

Dortmund gegen Bayern "für ganz Fußball-Deutschland ein tolles Spiel"

Etliche Nationalspieler bekam der Bundestrainer tags zuvor im Signal Iduna Park zu sehen, und deren Auftritte stärkten hörbar Flicks Zuversicht mit Blick auf die anstehende WM in Katar: "Es war für ganz Fußball-Deutschland ein tolles Spiel. Die Intensität war sehr hoch, ich fand es von beiden Seiten klasse. Ich habe dabei einiges gesehen, was ich sehr, sehr positiv mitgenommen habe. Wir können schon zufrieden sein mit dem Spiel."

Eine neuerliche Lobeshymne stimmte Flick bei der Gelegenheit auch noch einmal auf Bremens Niclas Füllkrug an - ohne diesem eine WM-Nominierung bereits wirklich explizit in Aussicht zu stellen. "Es ist noch zu früh, um über das Ganze zu sprechen. Wir haben jetzt erstmal die Aufgabe, 55 Spieler in den vorläufigen Kader zu nominieren bis Mitte Oktober."

Der DFB wollte Füllkrug schon 2016 für Olympia

Zu diesen dürfte der aktuell erfolgreichste deutsche Torjäger aber mit Sicherheit gehören. Zumal Flick en passant noch ein bislang unbekanntes Detail aus früheren DFB-Plänen mit Füllkrug verriet: 2016, Flick war damals Sportdirektor des Verbandes, "wollten wir ihn schon mit zu Olympia nehmen". Der Angreifer hatte damals in der 2. Liga 14 Tore für den 1. FC Nürnberg erzielt, wechselte unmittelbar anschließend für 2,2 Mio. Ablöse zu Hannover 96.

"Wir hatten mit den Klubs vereinbart, dass wir Spieler, die neu zu einem Verein gekommen sind, bei der Nominierung ausklammern." Schließlich bedeutete das in den ersten Augustwochen stattfindende Turnier in Rio einen erheblichen Einschnitt in die Vorbereitung bzw. Integration. "Sonst", sagt Flick, "hätte Niclas Füllkrug damals eventuell schon für die Olympia-Mannschaft gespielt." Dass der heute 29-Jährige beim nächsten Großereignis am Start ist, wirkt nach diesen Anmerkungen des Bundestrainers keineswegs unwahrscheinlicher…