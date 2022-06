Gegen die Comeback-Künstler: Schafft Tampa den Final-Hattrick?

In der Nacht auf Donnerstag beginnt auch in der Eastern Conference das Endspiel um den Einzug ins Finale um den Stanley Cup. Der Titelverteidiger trifft auf die wieder erstarkten New York Rangers. Eine Vorschau ...

New York Rangers - Tampa Bay Lightning

Die Ausgangslage: Mit je 110 Punkten schlossen beide Teams die Hauptrunde, wenn auch in verschiedenen Divisions, gleichauf ab. Nur aufgrund eines Plus an Siegen nach regulärer Spielzeit ging das Heimrecht in den Big Apple.

In den Play-offs entwickelten sich beide Teams zu Comeback-Spezialisten allen voran allerdings die Rangers: In Runde eins lag der "Original-Six"-Klub in der Serie gegen die Pittsburgh Penguins bereits mit 1:3 zurück, gewann letztlich aber in sieben Spielen. Auch in Runde zwei gegen die Carolina Hurricanes gab es zunächst 0:2 und 2:3-Rückstande, wieder aber zogen die Rangers in Spiel sieben weiter.

Der Lightning lag in Runde eins gegen die Toronto Maple Leafs ebenfalls zurück, sogar dreimal - mit 0:1, 1:2 und 2:3. Am Ende aber bewies der Titelverteidiger den längeren Atem und gewann die letzten beiden Partien knapp.

Im mit Spannung erwarteten Florida-Duell mit Presidents'-Trophy-Gewinner Florida Panthers kam Tampa in Runde zwei jedoch zu einem überraschenden "Sweep", sodass das Team von Coach Jon Cooper nun einige Zeit zum Ausruhen hatte.

Die Hauptrunde: Die Rangers entschieden alle drei Saisonspiele für sich. Zunächst trafen beide Mannschaften in einer kurzen "Home-and-Home"-Serie zweimal binnen 24 Stunden aufeinander: Erst in Tampa, die Rangers gewannen mit 4:3 nach Penaltyschießen. Am nächsten Tag zu Hause wurde es deutlicher, dann in New York siegten die Hausherren im Madison Square Garden (MSG) mit 4:0 - inklusive eines Hattricks von Mika Zibanejad.

Das letzte Aufeinandertreffen - wieder in Westflorida - ging am 20. März mit 2:1 ebenfalls an die Rangers.

Die Historie: Schon 2015 trafen beide Teams im Conference-Finale aufeinander, ebenfalls mit Heimrecht für New York. Damals gewannen die Rangers Spiel eins, doch die hart umkämpfte Serie ging am Ende an den Lightning, der Spiel sieben im MSG mit 2:0 für sich entschied. Die beiden Tore zum Sieg erzielten damals Alex Killorn und Ondrej Palat, die noch immer im Kader des Titelverteidigers stehen.

kicker-Tipp: Die gewaltige Play-off-Erfahrung insbesondere, aber nicht nur der letzten beiden Titeljahre machte schon gegen Florida einen gewaltigen Unterschied. Nun kommt auch noch die Frische einer einwöchigen Pause hinzu. Meister Tampa gewinnt mit 4:2.

