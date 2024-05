Gegen die alte Liebe: Für Dogan und Wuppertal zählen nur drei Punkte

Im bergischen Derby treffen am Freitagabend die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV aufeinander. Für WSV-Trainer Hüzeyfe Dogan ein besonderes Spiel, in dem er und sein Team allerdings nichts zu verschenken haben.

Obwohl der aktuelle Vizemeister Wuppertaler SV am Freitag, 19:30 Uhr, als Tabellendritter beim Aufsteiger SSVg Velbert gastiert und lediglich zwei Punkte Rückstand auf Ligaprimus Fortuna Köln aufweist, wird das bergische Derby zum "Krisenduell". Während die Gastgeber aus Velbert seit dem 1. Spieltag (2:0 gegen den SV Lippstadt 08) auf ihren zweiten Saisonsieg warten und inzwischen auf einen Abstiegsplatz abgerutscht sind, erhielten die Aufstiegshoffnungen des WSV zuletzt ebenfalls herbe Dämpfer.

Nur ein Punkt aus zwei Partien und vor allem das peinliche Landespokal-Aus am Dienstagabend beim Oberhausener Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden (3:4 nach Verlängerung) ließ die Stimmung in Richtung Nullpunkt sinken und brachte auch Trainer Hüzeyfe Dogan in Erklärungsnot. Vor allem die Flut an Gegentoren (elf in acht Ligaspielen sowie jetzt vier gegen einen Siebtligisten) muss dringend eingedämmt werden, um so schnell wie möglich die Kurve zu bekommen. "Wir müssen im Spiel gegen den Ball gieriger sein, die Null muss wieder stehen", fordert Dogan, der es bewusst vermied, die gravierenden Ausfälle der Innenverteidiger Lion Schweers (Sehnenverletzung), Kapitän Kevin Pytlik (Rotsperre, durfte zumindest im Pokal eingesetzt werden) und zuletzt auch Durim Berisha (erkrankt) als Entschuldigung anzuführen. "Wir haben immer noch genügend Qualität", so der Trainer.

Dogan hofft, dass die "Ohrfeige" von Alstaden für seine Mannschaft zum Weckruf wird, um in Velbert (wo aktuell auch der WSV seine Heimspiele austrägt) diesmal die dringend benötigten drei (Auswärts-)Punkte einzufahren. Schließlich hat die Partie nicht nur für die Wuppertaler Fans, sondern auch für Dogan selbst einen besonderen Stellenwert. Rund sechs Jahre lang war der Ex-Profi für die SSVg Velbert am Ball, erst als aktiver Spieler, später als Spielertrainer der zweiten Mannschaft und schließlich als Cheftrainer in der Oberliga Niederrhein. "Deshalb verbindet mich nach wie vor einiges mit dem Verein", sagt Dogan. "Ich habe in Velbert die Chance bekommen, als Trainer zu arbeiten, und bin sehr dankbar dafür. Am Freitag zählen für uns aber nur die drei Punkte."

Harte Wirklichkeit für Velbert

Aufsteiger SSVg Velbert ist nach einem guten Saisonstart mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielen in der harten Wirklichkeit der Liga angekommen. Die Mannschaft von Cheftrainer Dimitrios Pappas kassierte zuletzt beim Überraschungs-Tabellenzweiten 1. FC Düren (1:4) die bislang höchste Niederlage. Für das Derby gegen den Wuppertaler SV erwartet der 43-jährige Grieche - genau wie sein Trainerkollege auf der anderen Seite - nun eine Reaktion von seinem Team. "Wir freuen uns auf die Partie, obwohl der WSV eigentlich nicht der Gegner ist, den wir jetzt gerade brauchen", meint Pappas, den vor allem die individuellen Fehler nerven, die in den letzten Wochen einige Punkte gekostet haben. "Wir müssen gegen den WSV möglichst fehlerlos agieren und jeden Zentimeter beackern."

Für das Derby werden 2.800 Zuschauern erwartet, nur noch wenige Karten sind zu haben. "Nach zwei Spielen ohne Sieg in der Meisterschaft und dem Aus im Niederrheinpokal liegt der Druck beim WSV", betont Pappas und fügt an: "Wir müssen alles dafür tun, dass wir nicht der Aufbaugegner für Wuppertal werden." Personell muss Pappas letztmalig auf den rotgesperrten Innenverteidiger Noah Abdel Hamid verzichten. Außerdem stehen Cellou Diallo (Zerrung) und Ex-WSV-Spieler Jonas Erwig-Drüppel (Adduktoren) nicht zur Verfügung.

Die weiteren Begegnungen

Neben dem bergischen Derby stehen sich am Freitagabend zudem zeitgleich der FC Wegberg-Beeck und der SV Rödinghausen gegenüber.

Sechs Partien finden samstags ab 14 Uhr statt. Dann ist auch Tabellenführer Fortuna Köln im Einsatz, der bei der zweiten Fortuna in Düsseldorf gastiert. Im Topspiel treffen Rot-Weiß Oberhausen und der 1. FC Bocholt aufeinander. Der 1. FC Düren spielt beim SV Lippstadt vor. Alemannia Aachen empfängt am Tivoli den 1. FC Köln II. Der FC Gütersloh hat RW Ahlen zu Gast. Zudem geht es zwischen dem SC Wiedenbrück und Gladbach II um Punkte im Keller.

Am Montag findet dann noch das Reserveduell zwischen dem SC Paderborn und dem FC Schalke 04 II statt (14 Uhr).