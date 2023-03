Gegen den HSV: Düsseldorf will im Aufstiegsrennen noch mal "Spannung reinbringen"

Fortuna Düsseldorf darf sich erstmals seit drei Jahren über ein ausverkauftes Heimspiel freuen. Gegen den Hamburger SV könnte die Mannschaft von Daniel Thioune den Abstand zu den Aufstiegsplätzen auf vier Punkte verkürzen.

Wenn Fortuna Düsseldorf am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den Hamburger SV empfängt, dann wird es erstmals seit drei Jahren wieder richtig voll in der Merkur-Spiel-Arena. Das Spiel ist bereits vorab ausverkauft. 51.200 Zuschauer werden das Topspiel zwischen dem Vierten und dem Dritten der 2. Bundesliga im Stadion verfolgen. Die Verantwortlichen rechnen mit 13.000 Gästefans. Zuletzt spielten die Düsseldorfer zuhause am 15. Februar 2020 vor ausverkauftem Haus. Damals gab es ein 1:4 gegen Borussia Möchengladbach.

Fortuna-Coach Daniel Thioune sprach dem Duell mit seinem Ex-Klub auf der Pressekonferenz eine "immense Bedeutung" zu. Nicht nur, wegen des enormen Zuschauerandrangs sondern auch wegen der Tabellensituation. "Ich glaube, die Liga würde sich grundsätzlich freuen, wenn wir Freitagabend als Sieger hervorgehen, um noch mal ein bisschen Spannung reinzubringen", kündigte Thioune an. Aktuell beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz sieben Punkte.

Düsseldorf will noch mal "den Finger heben"

Eine Niederlage gegen den HSV würde die Düsseldorfer Aufstiegschancen minimieren. "Wenn wir noch in irgendeiner Form den Finger heben wollen, um in den letzten Wochen noch eine Rolle zu spielen, dann bleibt es uns Freitagabend nur, dass wir das Spiel so angehen, dass wir am Ende des Tages um drei Punkte verkürzt haben", war sich auch Thioune bewusst, der allerdings ankündigte, nicht mit offenem Visier in die Partie zu gehen.

Die Düsseldorfer trafen zuletzt gegen Braunschweig (3:1), Regensburg (1:0), Heidenheim (1:1) und Rostock (5:2) vor allem auf Gegner, die viel mit hohen, langen Bällen arbeiteten, analysierte Thioune. "Beim HSV ist es genau umgekehrt: Sie haben viel Ballkontrolle über den Boden mit dem Ball im Zentrum." Dementsprechend müsse sich seine Mannschaft umstellen.

Kapitän Hoffmann ist fraglich

Dabei muss der 48-Jährige auf den gelb-gesperrten Jorrit Hendrix, Raphael Wolf (Erkältung) und Elione Fernandes Neto (Bänderverletzung) verzichten. Kapitän Andre Hoffmann ist nach seinem Muskelfaserriss fraglich.

Stürmer Dawid Kownacki bekam eine Garantie von seinem Coach: "Wenn er fit ist, wird er sicherlich auf dem Platz stehen." Auch Jordy de Wijs könne sich Hoffnung auf Spielzeit machen, sollte Hoffmann nicht zu Verfügung stehen. Der Niederländer war zuletzt außen vor. "Wer Jordy de Wijs kennt, der weiß, dass er völlig unzufrieden mit seiner aktuellen Situation ist", erklärte Thioune. "Ich habe ihn so wahrgenommen, dass er die Situation annimmt und verändern will. Jetzt hat er die Möglichkeit, das zu nutzen."