Gegen das Sommerloch: Pro Club Summer Cup mit 14 Profivereinen

14 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga treten Anfang August beim Pro Club Summer Cup in FIFA 21 gegeneinander an - die Fans werden ein Teil des Wettbewerbs.

Mit der jüngsten Absage des FIFAe World Cup und des FIFAe Nations Cup hat die FIFA die kompetitive Saison im noch aktuellen Ableger de facto für beendet erklärt. Offizielle Highlights unter Beteiligung der Weltelite wird es in FIFA 21 nicht mehr geben. Viele Profis fokussieren sich in dieser Zeit des Jahres auf ihre Content-Produktion und Streams, ganz auf eSport-Events müssen die Fans allerdings nicht verzichten.

Beim Pro Club Summer Cup in Kooperation mit NGL.ONE treten 14 deutsche Profifußballvereine am 3. und 4. August auf dem virtuellen Rasen im fordernden 11vs11-Modus gegeneinander an. Aus der Bundesliga sind der VfL Wolfsburg, die TSG Hoffenheim, RB Leipzig, der FC Augsburg, der 1. FC Köln und Hertha BSC vertreten. Das deutsche Unterhaus wird durch Hannover 96, Holstein Kiel, den FC St. Pauli, den SV Werder Bremen, den FC Schalke 04, den SC Paderborn, den Hamburger SV und Hansa Rostock repräsentiert.

In Gruppen- und K.-o.-Phase

Vertreten werden die Klubs größtenteils von ihren eigenen Anhängern, für einen Platz im jeweiligen Team konnten sie sich bewerben. Das Teilnehmerfeld wird in zwei Gruppen á sieben Pro Club-Mannschaften aufgeteilt, in Hin- und Rückspielen kristallisieren sich die Viertelfinalisten heraus - anschließend beginnt die K.-o.-Phase. Übertragen wird das Geschehen auf den jeweiligen Twitch-Kanälen der Vereine.

