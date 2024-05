Gegen das Rom-Trauma? Bayer-Talente in FC 24 und im echten Leben

Ayman Aourir - 61 GES - 77 POT - 19 Jahre

Aourir mangelt es in der Realität schlicht an Praxis: Gegen BK Häcken in der Europa League durfte er zwei magere Minuten lang das Bayer-Trikot tragen - mehr kam in dieser Spielzeit bislang nicht zusammen. In der U-19-Bundesliga betrat er im Mai 2023 letztmals den Platz. IMAGO/Pressinphoto