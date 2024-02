Gegen Chelseas und Pochettinos Fluch: Schießt Geld doch Tore?

Fünfmal in den vergangenen rund vier Jahren stand Chelsea in einem nationalen Pokalfinale - fünfmal gingen die Blues als Verlierer vom Platz. Endet der Fluch im ersten Endspiel der Ära von Todd Boehly?

Könnte am Sonntag seinen ersten Titel in England feiern: Mauricio Pochettino. IMAGO/Pro Sports Images

Mehr als eine Milliarde Euro investierte der Chelsea seit der Übernahme von Todd Boehly im Mai 2022 in Spieler. Doch das Prinzip "Geld schießt Tore" galt für die Blues bislang augenscheinlich nicht - zumindest bislang: Auf Platz drei in der Liga im Jahr 2022, folgte in der Vorsaison Rang zwölf. Da auch in Pokalwettbewerben der Erfolg ausblieb, spielen die Londoner aktuell nicht international.

Doch am Sonntag könnten sich die hohen Investitionen "endlich" auch mal in einem Titel widerspiegeln. Erstmals in der Ära-Boehly steht der CFC in einem Finale - ein Titelgewinn ist gleich aus zwei Gründen wichtig. Neben der Trophäe an sich geht es für die in der Premier League erneut enttäuschenden Blues (Zehnter) auch um die Qualifikation für die Conference League. Nicht der Anspruch des Klubs, aber immerhin wäre Chelsea sicher auf internationaler Ebene vertreten.

Wir denken nicht daran, was vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren passiert ist. Mauricio Pochettino

Anderseits droht den Westlondonern auch ein Negativrekord. Sie verloren ihre vergangenen fünf Endspiele, zwei davon gegen Finalgegner Liverpool, in Wembley (FA Cup 2020, 2021 und 2022, League Cup 2019 und 2022). Sechs nationale Finals in Serie verlor noch kein anderes Team. Doch der "Wembley-Fluch" ist nicht in den Köpfen der Spieler. "Es ist Geschichte. Natürlich achten die Leute darauf. Aber wir denken nicht daran, was vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren passiert ist", so Mauricio Pochettino.

Doch nicht nur Chelsea besitzt einen "Fluch", sondern auch der Argentinier selbst. Obwohl er anderthalb Jahre Southampton und mehr als fünf Jahre Tottenham trainierte, fehlt ihm noch ein Titel mit einem englischen Verein. "Es bedeutet uns, mir und meinem Trainerstab, sehr viel, die Möglichkeit zu haben, in ein Finale zu kommen und ein Team wie Liverpool herauszufordern, um hier unseren ersten Titel zu gewinnen, elf Jahre nachdem wir in Southampton angekommen sind", erklärte der 51-Jährige.

Pochettino hält sich bei der Torhüterfrage bedeckt

Mit welcher Aufstellung er dieses Unterfangen angehen wird, wusste der Coach schon, ließ sich aber nicht in die Karten gucken. So ließ er die Torhüterfrage beispielsweise unbeantwortet. Die etatmäßige Nummer zwei Djordje Petrovic könnte weiterhin zwischen den Pfosten stehen, obwohl Stammtorhüter Robert Sanchez wieder genesen ist. "Ich habe entschieden, wer der Torhüter sein wird. 99 Prozent meiner Mannschaft sind in meinem Kopf. Ich habe es den Spielern noch nicht gesagt, denn es kann immer etwas passieren", erläuterte Pochettino.

Diese Aussage bezieht sich auch auf Routinier Thiago Silva, der zuletzt das 1:1 bei ManCity verletzt verpasst hatte. Am Samstag fällt die Entscheidung, ob er für das Finale eine Option darstellt.