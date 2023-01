Gegen Bremen angeschlagen ausgewechselt: Köln bangt um Skhiri

Zwischen nach-samstäglichem Jubel und der Fokussierung auf den FC Bayern bewegten sich die Kölner am Sonntag. Dabei hatten sie schon direkt nach dem 7:1 gegen den SV Werder nicht den Eindruck vermittelt, euphorisch Richtung München zu reisen.

"Es war ein guter Start in das Jahr, aber wir können das gut einordnen und haben einen Trainer, der uns vor dem Bayern-Spiel schnell zurück auf den Boden holt", formulierte Florian Kainz den inoffiziell ausgesprochenen Tagesbefehl. Wobei der Trainer keiner ist, der den Jubel bremst, allerdings immer versucht, die Dinge einzuordnen.

Baumgarts Blick auf Bayern

Baumgart tat dies nach der Partie so: "Das war ein Spiel, das du natürlich nicht immer haben wirst. Wir haben aus den ersten fünf Torschüssen fünf Treffer erzielt. Wir freuen uns über das Ergebnis. Wir haben mit viel Tempo nach vorne agiert und uns die Treffer erarbeitet. Am Dienstag haben wir aber die Mannschaft vor der Brust, die andere Teams mit einem ähnlichen Ergebnis abgeschossen hat. Wir wissen, was uns erwartet."

Keine strukturelle Verletzung bei Skhiri

Der Rekordmeister wartet auf die "Geißböcke" und ausgerechnet jetzt bangen die Kölner um Ellyes Skhiri. Der Tunesier verletzte sich am Samstag am Sprunggelenk, eine strukturelle Verletzung erlitt er nicht. Dennoch ist ein Einsatz in München ungewiss. Stand heute könnte er nicht spielen, man schaut jetzt von Tag zu Tag, ob er am Montag die Reise in die bayerische Landeshauptstadt wird mitmachen können.

Komplett aus dem Kader gestrichen wurde für die Partie gegen den SV Werder Bremen Mittelfeldspieler Ondrej Duda. Der Slowake absolvierte eine ordentliche Vorbereitung, fiel aber letztlich der großen Konkurrenz im Aufgebot zum Opfer. Sein Trainer erklärte dies mit Entscheidungen, die man treffen müsse, "auch wenn man dem einen oder anderen Spieler damit wehtut." Andere hätten auch eine gute Vorbereitung gespielt, "ich glaube", so Baumgart, "dann ist das nachvollziehbar." Der Samstag zeigte wohl auch, was der Trainer beim Slowaken vermisst: der gefällt sich in der Rolle des Zehners, geht aber zu selten die Wege zurück, um Räume zu schließen und scheut sich auch, konsequent in die Spitze zu rücken.

Duda spielt keine Rolle mehr

So erhielten Dejan Ljubicic, Denis Huseinbasic und Mathias Olesen den Vorzug vor Duda, der sich verstärkt nach Alternativen umschauen soll. Allerdings gehört er in Köln zu den Großverdienern, er müsste dem Vernehmen nach auf Geld verzichten, sollte sich ein Klub interessiert zeigen. Ob er dazu bereit ist angesichts des bis 2024 laufenden Vertrages, scheint zumindest höchst zweifelhaft. Die wahrscheinliche Variante ist aktuell ein Leihgeschäft, allerdings liegt kein Angebot auf dem Tisch des Hauses.