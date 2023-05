Gegen Babelsberg "über die Runden bringen": Cottbus fehlt ein Sieg zur Meisterschaft

Energie Cottbus hat nach dem Unentschieden gegen Rot-Weiß Erfurt die Regionalliga-Nordost-Meisterschaft ganz dicht vor Augen.

Joker Tim Heike erzielte per Flugkopfball für über 18.600 Zuschauern den Cottbuser Ausgleich und hatte in der Nachspielzeit sogar die Meisterschaft auf dem Schlappen. IMAGO/Steffen Beyer

Ein Remis hat sich für Energie Cottbus vermutlich selten so sehr nach einem Sieg angefühlt wie das 1:1 im Regionalliga-Topspiel gegen Rot-Weiß Erfurt. "Die Konstellation ist jetzt ein Stück einfacher für uns. Wir haben zwei Matchbälle, mit einem weiteren Sieg sind wir durch", sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz, "ich glaube, dass wir es nächste Woche in einem schweren Derby über die Runden bringen werden." Energie tritt am Sonntag erneut zu Hause an und kann im Brandenburg-Duell gegen den SV Babelsberg angesichts von weiterhin vier Punkten Vorsprung auf Erfurt die Meisterschaft perfekt machen.

Dabei erlebte Wollitz mit seinem Team vor der Saison-Rekordkulisse von 18.674 Zuschauern eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Die Gäste aus Thüringen gingen nach einem Zuspiel von Artur Mergel durch einen satten Schuss von Nazzareno Ciccarelli in der 31. Minute in Führung. Zu diesem Zeitpunkt war das keineswegs unverdient. Auch danach trat das Team von Fabian Gerber mutig auf - und das, obwohl in der Startelf sieben Spieler standen, die in der vergangenen Saison mit Erfurt noch in der Oberliga gespielt hatten.

Saison-Debüt im Topspiel

Zu diesen Akteuren gehörte auch eine überraschende Personalie. Gerber beorderte Ersatzkeeper Lukas Schellenberg ins Tor, der erfahrene Franco Flückiger musste auf der Bank Platz nehmen. "Lukas hat sehr gut trainiert, und wir wollten einen Impuls setzen. Franco hatte aus meiner Sicht zuletzt Formschwankungen", erklärte Gerber die Rotation im Erfurter Tor. Der 22-Jährige Schellenberg, der in dieser Saison zuvor lediglich einmal im Landespokal gespielt hatte, rechtfertigte das Vertrauen. "Vor dem Spiel war ich kurz nervös. Aber das war mit dem Anpfiff verflogen", sagte er.

Nachdem Energie in der zweiten Halbzeit aber an Präzision und Wucht zulegte, konnte auch der Erfurter Keeper den Ausgleich durch den eingewechselten Tim Heike in der 83. Minute nicht verhindern. Dem Treffer war ein Abwehrfehler von Sidny Lopes Cabral vorausgegangen. Wenig später hätte Heike sein Team sogar noch zum Sieg und damit zur vorzeitigen Meisterschaft schießen können, doch der Stürmer vergab in der Nachspielzeit eine Großchance aus kurzer Distanz. Für den Edeljoker fühlte sich das Remis dennoch fast wie ein Sieg an. "Natürlich können wir damit ein bisschen besser leben als Erfurt", sagte er. Kapitän Axel Borgmann betonte: "Vier Punkte Vorsprung bei zwei noch ausstehenden Spielen sind keine ganz so schlechte Ausgangsposition."

Erfurt hofft auf Ausrutscher

Hinzu kommt, dass sich die Lausitzer auch gegen Babelsberg aller Voraussicht nach wieder auf eine große Kulisse freuen können. Von der stimmungsvollen Atmosphäre am Samstag zeigte sich auch der Erfurter Trainer beeindruckt: "Das war eine große Werbung - nicht nur für den nordostdeutschen Fußball, sondern für die gesamte Republik", sagte Gerber. Der Traum von der Rückkehr in den Profifußball in dieser Saison hat sich für seine Mannschaft durch das Remis allerdings so gut wie erledigt. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht auf einen Ausrutscher hoffen", so Gerber. Aber um vier Punkte in zwei Spielen aufzuholen, bedürfe es angesichts des schweren Restprogramms gegen Chemie Leipzig und auswärts bei der VSG Altglienicke der gnädigen Mithilfe des Fußballgottes. "Cottbus spielt zweimal remis. Wir gewinnen beide Spiele, was uns auch erst mal gelingen muss. So wäre es möglich. Aber das ist sehr, sehr schwer", sagte der 43 Jahre alte, ehemalige Bundesligaprofi.

Sein Gegenüber Wollitz thematisierte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel unterdessen erneut die Tatsache, dass der Meister der Regionalliga Nordost noch zwei Aufstiegsspiele gegen einen Vertreter der Regionalliga Bayern absolvieren muss. Das sei "absurd" und "bodenlos", kritisierte der 57-Jährige. Sollte sich Cottbus am kommenden Sonntag gegen Babelsberg die Meisterschaft im Nordosten sichern, könne man zwar "für einen Moment glücklich sein", so Wollitz: "Danach geht es aber darum, es weiter über die Runden zu bringen." Sprich, in den Aufstiegsspielen die Rückkehr in die 3. Liga zu schaffen.