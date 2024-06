Gefühlsexplosion und ganz viel Schminke

England setzte gegen die Slowakei den schwachen Trend fort, war schon mit einem Bein am Flughafen. Zwei Weltklassespieler machten den Unterschied, mehr nicht.

In letzter Minute: Jude Bellingham rettete biedere Engländer in die Verlängerung. IMAGO/Pro Shots

Fußball ist nicht immer gerecht. Das ist keine besonders exklusive oder neue Erkenntnis, aber manchmal muss man sich das eben vor Augen führen. So wie nach diesem 2:1 für England nach Verlängerung gegen die Slowakei. Die Mannschaft mit viel Leidenschaft und Herz und einem Plan aber eben mit limitierter Klasse fährt nach Hause. Das sind die Slowaken. Das Team, das ohne Idee, dafür mit viel Arroganz spielte, erst ganz spät aufwachte und zwei Weltklassespieler hat, verbleibt im Turnier. Das sind die Engländer.

So viel Schminke gibt es gar nicht, als dass zwei Einzelaktionen, darunter ein Geniestreich, übertünchen könnten, was bis in die Nachspielzeit schiefgelaufen war bei den Three Lions. Doch dann schlugen Jude Bellingham und Harry Kane zu. Ein Fallrückzieher und ein gedankenschneller Kopfball in der Manier eines Top-Torjägers, der er eben ist, das reichte für die Wende in einem Spiel, das England über weite Strecken als hilflos entlarvt hatte. Vor allem, wieder mal, dessen Trainer Gareth Southgate.

Bellingham und Kane, Profis bei Real Madrid und Bayern. Man mag es für Zufall halten, da es noch andere exzellente Spieler in dieser Mannschaft gibt, aber vielleicht spielt eine Rolle, dass diese beiden nicht in der Premier League kicken, sondern eine Mentalität mitbringen, die manch anderen vielleicht abgeht. Das hat nichts mit der Klasse der Liga an sich zu tun, aber eine gewisse Selbstzufriedenheit und -überschätzung geht zuweilen mit dieser englischen Nationalmannschaft einher. Schon bei Turnieren zuvor.

Bellinghams Tor - die Initialzündung?

Mildernde Umstände für das Team, das nun im Viertelfinale auf die Schweiz treffen wird - am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Düsseldorf - kann man möglicherweise gelten lassen, wenn man Bellingham zuhört: "Es erfüllt uns mit Stolz für England zu spielen, aber wir stehen unter einem riesigen Druck. Die Erwartungshaltung ist sehr hoch. Der Druck ist nicht immer schön, aber man kann ihn umwandeln in positive Energie." Aber vor allem freute er sich über "einen der wichtigsten Momente meiner bisherigen Karriere".

Möglicherweise ist diese Gefühlsexplosion, dieser doppelte Urknall, diese späte Initialzündung nun das, was das Team gebraucht hat. Ein Aufwachen aus der Lethargie, in die Southgate diese Ansammlung hochklassiger Profis hineingezogen hat mit seiner immer gleichen Spielweise, fast immer gleichen Aufstellung und seinem nicht ausreichenden Coaching an der Seitenlinie. Erschreckend, wie diese Mannschaft sich im Spiel mit Ball anstellt, kaum weiß einer was zu tun ist, wie er sich zu bewegen hat.

England und sein Trainer standen kurz vor dem Aus. Beides ist nur aufgeschoben, wenn man sich gegen die Schweiz nicht steigert. Das Glück jedenfalls scheint aufgebraucht.