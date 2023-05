Gefühle egal, alles egal: Wie die Bayern sich auch verbal zerlegen

Thomas Tuchel weiß nicht weiter, Oliver Kahn hat viele Gefühle: Der FC Bayern gibt nach dem vermeintlichen K.-o. gegen Leipzig ein bedenkliches Bild ab.

Für einen ganz kurzen Moment tauchte er wieder auf, der Oliver Kahn, wie man ihn mal kannte. "Ha!", entgegnete er auf die Frage eines Reporters, woher er denn jetzt seinen Glauben nehme, dass der FC Bayern vielleicht doch noch deutscher Meister wird. Lachfalten waren beim CEO aber nur kurz zu sehen, fast so, als müssten ihn seine Gesichtszüge daran erinnern, dass er gewiss nicht lachen durfte an diesem apokalyptischen Abend.

Der Glaube, sagte Kahn jedenfalls bitterernst und so, wie er es sagen musste, sei immer da, dafür hat gerade er schon zu viele bizarre Last-Minute-Wendungen für (2001) oder gegen (1999) die Bayern erlebt. "Ich werde den Teufel tun und hier irgendwas abschenken."

Er konnte all das sagen, was er in der gesamten Saison schon viel zu oft vorgebetet hatte: Unerklärlich, enttäuscht, die Spieler sind enttäuscht, die Spieler haben sich nicht clever angestellt und so weiter und so fort. Ein neuer Tag, der gleiche Käse.

Nicht "Bayern-like"?

Sei es Augsburg, Mönchengladbach, Leverkusen, Mainz oder Leipzig. Immer wieder stellten sich die Bayern-Verantwortlichen nach Niederlagen vor die Mikros und behaupteten, dass das gerade nicht wirklich Bayern-like gewesen sei. Bis sie spätestens am Samstag, nachdem sie die Meisterschaft wohl endgültig weggeworfen hatten, erkennen mussten, dass sie Unrecht hatten. Genau so, wie es gegen Leipzig passierte, ist es seit mindestens anderthalb Jahren absolut Bayern-like: widerstandslos, mittellos, planlos und körperlos. Sie ließen es einfach geschehen, als gebe es nichts zu verlieren. Als hätten sie all das Geweine um die langweilige Bundesliga gehört und sich gedacht: ja los, dann lassen wir halt mal die anderen gewinnen.

"Das ist dann irgendwo auch kein Zufall, wenn man sieht, dass uns das so oft in dieser Saison passiert", sagte Joshua Kimmich über die billigen Gegentore gegen RB, er hätte diese Aussage aber genauso gut über das gesamte Spiel legen können. Leipzig, meinte Kimmich zum Beispiel auch, sei ja gar nicht so gut gewesen, die Bayern hätten sie quasi eingeladen. Das ist in der Form sogar die viel bedenklichere Botschaft: Eine Mannschaft muss nicht mehr ans Limit gehen, um den Rekordsieger zu besiegen. Sogar verbal zerlegen sich die Bayern selbst.

Thomas Tuchel findet schon nach wenigen Wochen in München keine Antworten mehr auf die Woran-hat’s-gelegen-Fragen, er kann nur immer wieder "ich weiß es nicht" wiederholen. Diese Mannschaft ist nicht nur falsch zusammengestellt, sie ist dazu noch mental am Boden und offensichtlich auch nicht fit. Ein energischer Leon Goretzka, wie man ihn noch aus dem Triple-Jahr 2020 vor Augen hat, hätte nach seinem Ballgewinn um die Stundenmarke zum Sprint angesetzt und den Weg zum Tor gesucht. Gegen Leipzig gab er den Ball schnell weiter und blieb im Mittelfeld stehen.

Wenn alles zusammenbricht

Kahn will zwar offiziell nicht den Glauben verlieren, hatte aber "nicht das Gefühl, dass wir noch was im Tank hatten". Und er hatte auch "nicht das Gefühl, dass wir noch groß was entgegenzusetzen hatten nach dem 1:1". Stattdessen hatte nicht nur er zum wiederholten Male in dieser Spielzeit nach dem kleinsten Rückschlag das Gefühl: "Alles bricht zusammen." Am Samstag brauchte es nur einen semigefährlichen Distanzschuss von Dominik Szoboszlai, der Leipzig aufweckte und den Bayern den Stecker zog. Eine Chance, und alles brach zusammen. "Wenn mal ein Gegentor fällt oder wenn die Situation mal schwierig wird, wenn Widerstand entsteht." Dann verkriecht sich der einst gefürchtete Serienmeister.

Ein Gefühl, das nicht nur Kahn beschleicht. "Ist okay, wenn er das Gefühl hat", antwortete Thomas Müller dem Vorstandsboss wenig später. Aber ihm waren die Gefühle egal, ganz egal. "Es geht für uns nicht darum, wer welche Gefühle hat. Wer sich schlecht fühlt, wer sich gut fühlt. Wer meint, dass er weiß, woran es liegt oder sonst was." Was ja offensichtlich sowieso keiner weiß. "Es geht darum, dass wir alles, was jetzt hinter uns liegt, zurückstellen".

Müller glaubt noch dran

Müller war am Samstag der einzige im rot-blauen Trainingsanzug, der mit versteinerter Miene wenigstens noch vorgaukelte, weiterhin an die Meisterschaft zu glauben. "Wir haben eine Woche, und da können wir es drehen - noch sind wir vorne." Zumindest bis Sonntagabend. "Alles, was danach passiert mit Analysen und sonst was, werden wir sicherlich aufarbeiten, das wird die Öffentlichkeit aufarbeiten, wir werden intern unsere Schlüsse ziehen."

Fürs Erste ist es ihm, wie er es gerne ausdrückt, wurscht. "Es ist völlig irrelevant, ob wir heute Widerstand geleistet haben, ob wir 3:1 oder 8:1 verloren haben, oder ob wir die zweite Halbzeit nicht existiert haben. Das ist völlig egal. Und das meine ich tatsächlich ganz ernst. Hand aufs Herz", und er legte wirklich die Hand aufs Herz, "genauso meine ich’s. Mir ist völlig egal, wie dieses Spiel heute gelaufen ist, weil: es ist schon passiert. Ich weiß nicht… doch, ich weiß es schon, aber ich werde meine Gefühle nicht preisgeben. Außer dass ich tatsächlich gerade richtig überzeugt bin: Wenn wir alles in diesen letzten Spieltag legen, habe ich schon genügend erlebt - hauptsächlich als Fan."

Als Fan, wie Kahn in Barcelona Ole Gunnar Solskjaer beim Jubeln hinterherschaute, wie Kahn in Hamburg die Eckfahne rausriss. Am Samstag könnte Müller als Spieler hoch auf die Tribüne schauen und sehen, wie Kahn in Köln möglicherweise zum letzten Mal als CEO davonschleicht.