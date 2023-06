Gefrusteter Goretzka: "Ich weiß nicht, ob bedenklich da reicht ..."

Nach dem 0:2 gegen Kolumbien fand ein enttäuschter und gefrusteter Leon Goretzka deutliche Worte angesichts der Leistung. Den Bayern-Spieler erinnert die aktuelle Phase an eine aus dem Verein.

Enttäuschung, Frust und auch ein bisschen Ratlosigkeit, das alles konnte man aus dem Gesicht von Leon Goretzka nach dem mehr als ernüchternden 0:2 gegen Kolumbien lesen. "Ich weiß nicht, ob bedenklich da reicht", sagte der defensive Mittelfeldspieler am Mikrofon von RTL angesprochen auf den Zustand des DFB-Teams nach einer erneut schwachen Vorstellung.

"Es ist dramatisch, das muss man ganz klar so sagen", legte Goretzka deutlichere Worte nach. Gegen Kolumbien gelang erst durch Jamal Musiala in der 45. Minute der erste Torschuss - insgesamt gab es nur vier (Kolumbien hatte zehn). Woran liegt es also, dass es aktuell so gar nicht läuft? Darüber grübelte auch Goretzka. Die Trainingseinheiten seien eigentlich auf einem hohen Niveau, umso schwerer sei es zu erklären, "warum wir es aktuell gar nicht auf den Platz bekommen".

Goretzka: "Man kann nicht sagen, dass der Spirit nicht da war"

Der Weltmeister von 2014 präsentierte sich offensiv das ganze Spiel über harmlos und leistete sich in der Defensive große Aussetzer, wie bei Emre Cans Ballverlust und des kollektiv schlafmützigen Verteidigungsversuchs beim 0:1 durch Luis Diaz. An der fehlenden Einstellung habe es nach Goretzkas Einschätzung aber nicht gelegen. "Man kann nicht sagen, dass der Spirit nicht da war. Wir wollten nochmal alles reinwerfen. Ich glaube schon, dass jeder will." Obwohl es gegen Kolumbien auch gute Phasen gegeben habe, fehlte es insgesamt "an allen Ecken und Enden", bilanzierte der 28-Jährige hart. "Das ist summa summarum viel zu wenig."

Einzig nach der Umstellung auf ein 4-2-3-1 rund um die 60. Minute war etwas mehr Aufbäumen zu spüren, richtig gefährlich wurde das Team von Bundestrainer Hansi Flick aber nicht. Defensiv wirkte Deutschland verunsichert. Für den erfahrenen Ilkay Gündogan auch eine Art Reifeprozess, die einige Spieler noch durchmachen müssen. "Ich glaube, dass viele unserer Jungs auch viele Dinge lesen und auch mitkriegen", sagte der Triple-Sieger und spielte damit auf die Kritik an der Nationalmannschaft an - relativierte aber auch: "Das gehört dazu." Ebenso gehöre es dazu, "auch die Pfiffe einzustecken", die nach Schlusspfiff von den Rängen der Schalker Arena auf den Rasen und die Spieler niederprasselten.

Goretzka erinnerte die aktuelle Phase in der Nationalmannschaft an eine erst kürzlich bei seinem Stammverein erlebte: "Im Moment fehlt es aber an Leichtigkeit. Es fühlt sich ein bisschen an wie am Ende wie bei Bayern, wo jede kleine Situation gegen einen läuft." Bezeichnend, dass dem Sekunden zuvor eingewechselten Joshua Kimmich eine Flanke von dem linken angelegten Arm an den rechten ausgestreckten sprang. Der verwandelte Elfmeter von Juan Cuadrado war dann der endgültige Knock-out.

Selbst aus dem "Negativstrudel" befreien

Für Außenverteidiger Robin Gosens befindet sich die deutsche Nationalmannschaft aktuell in einem "Negativstrudel". Deshalb fehle aktuell die letzte Überzeugung im eigenen Spiel. "In so einer Situation sind wir aktuell. Das hat weniger damit zu tun, dass wir den taktischen Plan vom Trainer nicht verstehen."

Ein knappes Jahr haben Deutschlands Nationalspieler noch Zeit, um sich vor der Heim-EM aus diesem Negativstrudel zu ziehen - der einzige Weg, wie Goretzka klarstellt: "Im Moment läuft alles gegen uns. Da müssen wir uns einfach rauskämpfen, da hilft alles nichts."

Dazu gehört auch: Tacheles reden. Das werde auch passieren, versprach Gündogan: "Ich persönlich weiß, was nicht gut war und was viel besser werden muss - und das gilt es gnadenlos anzusprechen." Denn: "Wenn man es über einen längeren Zeitraum nicht schafft, sein Potenzial abzurufen, dann ist es normal, dass die Qualitätsfrage kommt." Deshalb müsse man sich selbst kritisch hinterfragen.

Dafür hat der gesamte DFB nun fast drei Monate Zeit. Der nächste Lehrgang steht im September an. Gegner dann: Japan (9. September in Wolfsburg) und Frankreich (12. September in Dortmund).