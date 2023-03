Gefrorene Stellen in Rehden: Schiedsrichter pfeift gegen Hildesheim nicht an!

Nach der bereits dritten Spielabsage nach der Winterpause am vergangenen Wochenende wussten sie beim BSV SW Rehden noch immer nicht, wo sie denn stehen. Aufschluss darüber sollte der Mittwoch gegen den VfV 06 Hildesheim liefern, doch Schiedsrichter Florian Pötter pfiff die Partie nach einer Platzbegehung nicht an.

Eigentlich sollte es am Mittwoch tatsächlich mal wieder klappen: Der BSV SW Rehden wollte gegen den VfV 06 Hildesheim nach zuletzt drei Spielabsagen wieder Regionalliga-Luft schnuppern. Am Dienstag gab der BSV grünes Licht für die Austragung der Partie. Doch als das Schiedsrichtergespann um Florian Pötter am Mittwoch kurz vor Anpfiff den Platz in Augenschein nahm, wurden gefrorene Stellen festgestellt, die eine sichere Durchführung der Partie nach Meinung der Unparteiischen nicht möglich gemacht hätten. Das Spiel wurde kurzfristig abgesagt.