Geflüchtetes Talent von Dynamo Kiew trainiert aktuell in Osnabrück mit

Der VfL Osnabrück hat derzeit einen Trainingsgast, der aufgrund des Krieges aus der Ukraine flüchtete: Vikentii Voloshyn, ein 20-jähriges Talent von Dynamo Kiew.

In Deutschland kam Voloshyn zunächst in Herzlake unter, rund eine Stunde von Osnabrück entfernt. Am Sonntag nahm der offensive Mittelfeldspieler am Spielersatztraining nach dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig (1:1) teil.

Wir freuen uns, ihn ab sofort im Training begrüßen zu dürfen und hoffen, dass wir ihm dadurch nicht nur sportlich, sondern auch auf allen anderen Ebenen helfen können. VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh

Der Ukrainer steht bei Dynamo Kiew unter Vertrag, dort durchlief er alle Jugendmannschaften. Aktuell ist er eigentlich innerhalb der Ukraine an Desna Tschernihiw verliehen. Der Spielbetrieb in der Ukraine pausiert aufgrund des Krieges momentan.

"Wir sind mit dem Spieler und seinem Berater in den letzten Tagen in Kontakt gekommen und haben Vikentiy kurzerhand angeboten, bei uns mitzutrainieren", wird VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh auf der Vereinsseite zitiert. "Wir freuen uns, ihn ab sofort im Training begrüßen zu dürfen und hoffen, dass wir ihm dadurch nicht nur sportlich, sondern auch auf allen anderen Ebenen helfen können."