Gefeierter Gravenberch: "Das einfachste Tor meiner Karriere"

Ryan Gravenberch hat sein erstes Tor für den FC Liverpool geschossen. Jürgen Klopp erklärte nach dem Sieg über Union Saint-Gilloise, warum er den Neuzugang vom FC Bayern dennoch auswechselte.

Nur sechs Einsätze hat Ryan Gravenberch gebraucht, um beim FC Liverpool erstmals mit Standing Ovations gefeiert zu werden. Als der 21 Jahre junge Niederländer am Donnerstagabend in der 79. Minute ausgewechselt wurde, erhoben sich die Zuschauer in Anfield. Der Grund: Gravenberch hatte die Reds gegen Union Saint-Gilloise kurz vor der Pause in Führung geschossen und ihnen damit den Weg zum zweiten Sieg im zweiten Europa-League-Gruppenspiel geebnet.

In Torjägermanier hatte Gravenberch in der 44. Minute gelauert und schließlich aus kurzer Distanz abgestaubt, nachdem Torhüter Anthony Moris einen Schuss von Trent Alexander-Arnold nicht hatte festhalten können. "Das war das einfachste Tor meiner bisherigen Karriere", lachte der Neuzugang vom FC Bayern am "TNT Sports"-Mikrofon nach dem Schlusspfiff, den er selbst nicht mehr auf dem Feld erlebt hatte.

Klopp über Gravenberch: "Nach und nach kommt all das Selbstvertrauen zurück"

Jürgen Klopp, der seine Startelf auf neun Positionen verändert und damit auch Gravenberch den dritten Pflichtspieleinsatz von Beginn an beschert hatte, hatte den Torschützen in der 79. Minute ausgewechselt - entgegen der ursprünglichen Planung. "Wir wollten ihm 90 Minuten geben, haben dann aber gesehen, dass er ein wenig nachgelassen hat und wollten kein Risiko eingehen", erklärte der Trainer, der mit seiner Entscheidung die Standing Ovations erst ermöglichte.

"Es ist offensichtlich, wie gut er ist, was er für ein Talent ist", sagte Klopp nach dem letztlich ungefährdeten 2:0-Sieg über Gravenberch. "Er genießt die Situation, hat Spaß, was sehr wichtig ist. Nach und nach kommt all das Selbstvertrauen zurück. Das ist wirklich cool zu sehen. Alles geht in die richtige Richtung."

Gravenberch selbst sagte auf die Frage, was sich für ihn verändert habe, seit der in Liverpool spielt: "Die Minuten, einfach die Minuten. Wenn man einem Spieler Minuten gibt, kommt das Selbstvertrauen." Wenn Liverpool am Sonntag in der Premier League in Brighton antritt, dürfte Gravenberch dennoch wieder ins zweite Glied rücken. Auf seinen ersten Ligaeinsatz von Beginn an wartet er bei den Reds noch.