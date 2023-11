"Gefahr für Menschenleben": Bulgarien gegen Ungarn vor der Absage

Das für Donnerstag geplante EM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und Ungarn steht vor der Absage. Die Gäste könnten somit ihr Ticket für die Endrunde buchen, ohne antreten zu müssen.

Grund für die drohende Absage sind Sicherheitsbedenken beim Stadion in Plovdiv, in dem die Partie eigentlich ausgetragen werden sollte. Die Stadt könne das im Umbau befindliche Stadion nicht für die Nutzung beim EM-Qualifikationsspiel freigeben, sagte Plovdivs Bürgermeister Kostadin Dimitrov am Montag gegenüber bulgarischen Medien. "Es kann nicht stattfinden, weil sonst Gefahr für Menschenleben bestünde", erklärte er. Einen entsprechenden Brief an den bulgarischen Fußballverband habe er bereits abgeschickt.

Borislav Michailov, der Präsident des bulgarischen Fußballverbands, appellierte wiederum, alles zu tun, um das Spiel stattfinden lassen zu können. Gegenüber dem bulgarischen TV-Sender "BNT" erklärt er, eine Absage wäre eine "absolute Katastrophe". Die UEFA könne Bulgarien für mehrere Jahre aus allen ihren Wettbewerben ausschließen, wenn der Verband das Spiel nicht austragen könne, so Michailov.

Innerhalb der EM-Qualifikation ist die Partie für Bulgarien irrelevant, die Nationalmannschaft steht mit nur zwei Punkten am Ende der Qualifikationsgruppe G und hat keine Chancen mehr auf eine Qualifikation für die Endrunde in Deutschland. Tabellenführer Ungarn hingegen reicht bereits ein Unentschieden, um das Ticket für die EM endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Sollte Bulgarien das Spiel nicht austragen können, würde die Partie mit einem 3:0 für Ungarn gewertet werden, womit die Magyaren die Endrunde buchen könnten - ohne das entscheidende Spiel auszutragen.

Im Raum steht noch eine Verlegung des Spiels an einen anderen Ort. Eine Austragung in der bulgarischen Hauptstadt Sofia war allerdings schon vor einiger Zeit ausgeschlossen worden. Die zuständige Polizei hatte erklärt, sich nicht in der Lage zu sehen, die Spielstätte in Sofia gegen gewalttätige Hooligans zu verteidigen.

mib