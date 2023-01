"Gefällt mir nicht": Rose hat vor Bayern keine Lust auf die Meisterfrage

"Wir wollen den Moment für uns nutzen und bereit sein." Marco Rose sieht sich und sein Leipziger Team vor dem Bundesliga-Start im Jahr 2023 gewappnet - auch personell. Von der Meisterschaft oder "dem ganz Großen" mochte der RB-Coach vor dem Clinch mit Titelträger Bayern München aber nicht gern sprechen - und tat es doch etwas.

Dass es ein Bundesliga-Start aus der kalten Hose wird, dem ist sich Marco Rose bewusst. Dementsprechend bemühte der RB-Trainer auf der Pressekonferenz an diesem Donnerstag Altbekanntes, was bei einem Duell mit Rekord- und Serienmeister Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) einfach jeder Gegner benötigt.

"Es braucht eine Top- und eine mutige Leistung", so der Coach. "Und du brauchst im richtigen Moment das nötige Quäntchen Glück. Wir wollen mit unserem Spiel einfach die Wahrscheinlichkeit auf ein Erfolgserlebnis erhöhen, es braucht auch eine gewisse Leidensfähigkeit gegen die Bayern. Wichtig ist, dass wir keinen klassischen Schlagabtausch draus werden lassen, da sonst die Schnelligkeit und Konterstärke der Bayern zum Tragen kommt. Und du musst die Chancen, die du hast, nutzen und hinten dein Tor verteidigen."

In einem Spiel dieser Art gegen eine solche Top-Mannschaft brauche es aus seiner Sicht nicht "vieles, sondern alles".

Etwas Neues im Winter: viel Zeit

Und dieses "alles" sei für Rose nicht allzu leicht einzuschätzen, weil ganz einfach aus seiner Sicht seit längerem die Wettkampfpraxis fehlt. Da helfe auch der Fakt nicht mehr groß weiter, dass die Sachsen das Jahr 2022 mit elf Siegen und zwei Remis in 13 Pflichtspielen beendeten. Aufgrund der Winter-WM in Katar nämlich hatte es für die Bundesliga-Teams eine ungewohnt lange Winterpause gegeben.

"Wir sind das nicht mehr gewohnt, so eine lange Winterpause zu haben", meinte der Leipziger Coach diesbezüglich. "Trainingslager waren auch in der Bundesliga nicht mehr richtig ein Thema in den letzten Jahren zu dieser Zeit. Deswegen kann ich nicht sagen, ob es nun so oder so besser ist. Wir waren auf jeden Fall vor der Pause in Form und hätten auch weiterspielen können. Dennoch stehe ich auch dazu, dass die Pause uns gut getan hat. Wir hatten Zeit, um ein bisschen zu arbeiten. Und ich hab das Gefühl, dass wir das gut gemacht haben."

Man wolle auf jeden Fall "den Moment für uns nutzen und bereit sein. Ich kann aber nix versprechen, weil am Ende kommt ein herausragender Gegner, der immer dann stark ist, wenn es um die Wurst geht. Und dem müssen wir uns stellen".

Werner fit, Raum im Kader, Diallo mit Fragezeichen

Personell kann Rose dabei ziemlich aus dem Vollen schöpfen: "Wir haben 18 gesunde Spieler im Training, davon werden wir zehn ins Feld und einen ins Tor stellen. Möglicherweise ist Emil (Forsberg; Anm. d. Red.) da dabei. Bei Timo (Werner; Anm. d. Red.) bin ich sehr zuversichtlich, weil er (nach Syndesmoseriss; Anm. d. Red.) wieder Training und ein Testspiel über 50 Minuten in den Beinen hat." David Raum trainiert derweil nach im Urlaub zugezogener Sprunggelenksverletzung "auch und ist für morgen eine Option. Aber ohne Testspiel - da muss man jetzt kein Prophet sein -, das funktioniert nicht von Anfang an. Es ist aber gut, dass er wieder zurück ist und Körner sammelt. Gerade, weil wir direkt schon wieder englische Wochen haben".

Hat die lange Winterpause und die durch Syndesmoseriss verpasste WM genutzt: Timo Werner. IMAGO/Picture Point LE

Eventuell werden es auch 19 Kicker im sächsischen Kader sein, ob der zuletzt an Knieproblemen leidende Abdou Diallo aber dabei sein kann, ist laut Rose noch nicht sicher.

"Es gibt schon noch Vereine in Europa", die über Leipzig stehen

Was dafür an diesem Donnerstag sicher war: dass die schon so oft gestellte Meisterschaftsfrage Rose ein wenig lästig erscheint. "Das gefällt mir nicht", führte der gebürtige Leipziger und ehemalige Gladbacher sowie Dormunder Coach aus. "Ich glaube, wir haben uns in den letzten Wochen relativ deutlich positioniert, was wir wollen, wo wir hinwollen, auf was wir Bock haben, für was wir stehen wollen, wo wir uns sehen. Das war schon ziemlich ambitioniert. Jetzt muss ich aber vor dem direkten Spiel gegen die Bayern nicht drauf los poltern und über die Meisterschaft reden und Feuer frei. Den Rest kann man ja auch einfach von der Tabelle ablesen."

"Sollten wir gewinnen, wären es noch drei Punkte auf die Bayern und ein bisschen mehr Vorsprung auf Mannschaften hinter uns", so der 46-Jährige weiter. "Es geht grundsätzlich um die Bundesliga-Tabelle und nicht nur immer um Bayern." Was das auf jeden Fall am Ende ist, das sollen laut seiner Ansicht nach dann "andere beurteilen".

Es gibt schon noch einmal 15, 20 oder vielleicht auch 25 Vereine in Europa, die mehr Möglichkeiten und eine andere Geschichte haben. Marco Rose über die Ambitionen von RB Leipzig

Natürlich könne er aber nachvollziehen, dass diese Frage in der Öffentlichkeit und auch intern immer mal wieder gestellt wird. "Alle Spieler, die hierherkommen, haben dieses Ziel und fragen natürlich auch vorher: 'Wie sind wir aufgestellt, was haben wir vor?' Wir kriegen am Ende nur die Jungs, die wir hier haben, wenn wir ihnen einen Weg aufzeigen, der nach ganz oben geht", gewährte Rose etwas Einblick. Außerdem sei RBL top aufgestellt und könne nicht damit zufrieden sein, "nur" Bundesliga zu spielen: "Wir wollen immer in die Champions League, unter die Top vier, und da denkt man natürlich irgendwann an das ganz Große - und das ist dennoch immer auch eine Herausforderung. Wir sind RB Leipzig, wir werden immer wieder Spieler haben, die zu Arsenal oder Manchester United wechseln. Es gibt schon noch einmal 15, 20 oder vielleicht auch 25 Vereine in Europa, die mehr Möglichkeiten und eine andere Geschichte haben."