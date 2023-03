Gefährliches Spiel: Xabi Alonso sieht Sünder Bakker als Startelfkandidat

Für das Bundesligaspiel gegen Hertha BSC hatte Xabi Alonso Linksverteidiger Mitchel Bakker aus dem Kader gestrichen, weil er viel zu spät zum Abschlusstraining gekommen war. Für das Ferencvaros-Spiel schließt der Trainer aber eine Rückkehr Bakkers in die Startelf nicht aus. Dies wäre ein riskanter Zug.

Die Entscheidung, die Xabi Alonso am Wochenende getroffen hatte, war für den spanischen Weltmeister relativ einfach. Nachdem Mitchel Bakker zum wiederholten Male in der noch keine sechs Monate langen Amtszeit des Trainers mit erheblicher Verspätung zu einem Mannschaftstermin gekommen war, blieb dem 41-Jährigen keine andere Wahl, als dem Niederländer eine Denkpause zu verordnen.

"Für mich war es nicht so schwierig. Wir haben einige Regeln für den Kader. Es ist sehr wichtig, Respekt gegenüber allen zu zeigen. Es war nichts Besonderes, diese Entscheidung zu treffen", erklärte Xabi Alonso am Mittwoch. Schließlich hatte er solche Maßnahmen in seiner Laufbahn als Spieler wiederholt von verschiedenen Trainern vorexerziert bekommen. "Das war normal. Ich habe das in meiner Karriere immer so erlebt. Also war meine Entscheidung klar", betont der Spanier, kündigte jedoch an: "Aber morgen ist er natürlich im Kader."

Das Comeback Bakkers für das Budapest-Spiel am Donnerstag hatte der Trainer bereits am Sonntag anklingen lassen. Dass der niederländische U-21-Nationalspeler allerdings ein Kandidat für die Startelf sein kann, überrascht trotzdem. "Er ist eine Option. Die Entscheidung galt für Sonntag", schließt Xabi Alonso die direkte Rückkehr Bakkers von der Tribüne in die Anfangsformation nämlich nicht aus. "Ich habe mit ihm gesprochen. Aber es war keine Entscheidung, die jetzt Konsequenzen für die Zukunft hat. Aber wenn es wieder passiert, wird es sie wieder geben."

Alonsos gefährliche Gratwanderung

Man darf mehr als gespannt sein, wie der Trainer letztlich entscheidet. Bakker in die Startelf zu beordern, wäre aus pädagogischer Sicht riskant. Könnte es doch für den übrigen Kader, in dem noch der eine oder andere wankelmütige Charakter steckt, das völlig verkehrte Signal sein. Andererseits ist die Europa League der letzte Weg, um die verkorkste Saison zu retten.

Eine Zwickmühle für Xabi Alonso. Doch dieser sollte wie gegen Hertha BSC beispielsweise die durchaus zufriedenstellende Notlösung mit Innenverteidiger Piero Hincapie als linken Schienenspieler im 3-4-3 wählen. Sonst könnte die Nominierung Bakkers, der auf dem Platz ohnehin ein unsicherer Kantonist und alles andere als ein Leistungsträger ist, für Bayer und Xabi Alonso zum gefährlichen Spiel werden.