Gee gewinnt Bergankunft und führt - Roglic gestürzt

Derek Gee hat die zweite Bergankunft beim Criterium du Dauphine gewonnen und damit die Gesamtführung übernommen. Primoz Roglic, der erneut stürzte, liegt im Gesamtklassement bei seinem Comeback nur knapp dahinter.

Derek Gee vom Team Israel-Premier Tech setzte sich auf der dritten Etappe des Härtetests für die Tour de France hinauf zum Cote des Estables im Sprint gegen den Franzosen Romain Gregoire (Groupama-FDJ) durch. Der 26-Jährige löste Magnus Cort (Uno-X Mobility) an der Spitze des Gesamtklassements ab, er liegt nun drei Sekunden vor dem Dänen. Für Gee ist es der größte Erfolg seiner Karriere, zuvor hatte er zweimal bei den kanadischen Meisterschaften im Zeitfahren gewonnen.

Drei Sekunden hinter Gee und Gregoire kam Lukas Nerurkar (Großbritannien/EF Education-EasyPost) als Dritter ins Ziel. Bester Deutscher wurde zeitgleich mit Nerurkar Georg Zimmermann auf Rang 33. Primoz Roglic von Bora-hansgrohe wurde nach 181,7 km Zehnter. Im Gesamtranking fiel der Slowene, der bei der Tour de France für den deutschen Top-Rennstall um den Gesamtsieg mitfahren soll, auf Rang vier (+7 Sekunden) zurück.

Roglic Sturz bleibt wohl ohne Folgen

Zwischendurch gab es Aufregung um den Slowenen, da er von den TV-Kameras unbemerkt stürzte. Allerdings wurde nur sein Trikot in Mitleidenschaft gezogen, Roglic selbst schien sich nicht schwerer verletzt zu haben.

Remco Evenepoel (Belgien/Soudal-Quick Step), wie Roglic mit großen Ambitionen bei der Tour, wurde zeitgleich mit Roglic 26. Die beiden Topfahrer feiern bei der Dauphine ihr Renn-Comeback, nachdem sie sich Anfang April bei dem viel diskutierten Massensturz während der Baskenland-Rundfahrt verletzt hatten.

"Es ist etwas ganz Besonderes, hier zu gewinnen. Ich habe lange auf einen Sieg in Europa gewartet. Ich bin oft genug Zweiter geworden, und es war schön, es zu Ende zu bringen", sagte Gee nach dem Zieleinlauf. "Das ist etwas ganz Besonderes, ich denke, das wird ein tolles Gefühl sein", fügte er in Vorfreude über das Gelbe Trikot des Gesamtführenden, das er am Mittwoch tragen darf, hinzu.

Einzelzeitfahren und weitere Bergankünfte

Bis zum Finale am kommenden Sonntag stehen bei der Dauphine noch drei weitere Bergankünfte an. Zunächst kommt es aber am Mittwoch zu einem 34,4 km langen Einzelzeitfahren.

Die zum 76. Mal ausgetragene Dauphine ist das wichtigste Vorbereitungsrennen im Hinblick auf die am 29. Juni in Florenz beginnende Tour de France. Ursprünglich hatte auch Tour-Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Dänemark) seinen Start geplant, sich angesichts seiner schweren Verletzung nach dem Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt aber auf das Höhentraining konzentriert. Herausforderer Tadej Pogacar fährt nach seinem überragenden Giro-Sieg vor der Tour kein Rennen mehr.

3. Etappe Celles-sur-Durolle - Les Estables (181,70 km):

1. Derek Gee (Kanada) - Israel-Premier Tech 4:22:18 Std.; 2. Romain Gregoire (Frankreich) - Groupama-FDJ + 0 Sek.; 3. Lukas Nerurkar (Großbritannien) - EF Education-EasyPost + 3; 4. Giulio Ciccone (Italien) - Lidl-Trek; 5. Harold Tejada (Kolumbien) - Astana Qazaqstan Team; 6. Santiago Buitrago Sanchez (Kolumbien) - Bahrain Victorious; 7. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe; 8. Clement Champoussin (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels; 9. Matteo Jorgenson (USA) - Team Visma; 10. Primoz Roglic (Slowenien) - Bora-hansgrohe; ... 33. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe:

1. Derek Gee (Kanada) - Israel-Premier Tech 11:45:20 Std.; 2. Magnus Cort Nielsen (Dänemark) - Uno-X Mobility + 3 Sek.; 3. Romain Gregoire (Frankreich) - Groupama-FDJ + 4; 4. Primoz Roglic (Slowenien) - Bora-hansgrohe + 7; 5. Matteo Jorgenson (USA) - Team Visma + 9; 6. Lukas Nerurkar (Großbritannien) - EF Education-EasyPost; 7. Clement Champoussin (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels + 13; 8. Giulio Ciccone (Italien) - Lidl-Trek; 9. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers; 10. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe