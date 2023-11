Geduld am Ende: Jets degradieren Wilson erneut

#72: NFL Preview Week 11 - „Hexenkessel” AFC North

Division Duelle deluxe. In NFL Week 11 messen die vier Teams der AFC North untereinander die Kräfte. Wer landet einen Big Point im Playoff-Rennen? In der neuen Folge „Icing the kicker” geben Jan, Shuan und Fynn - moderiert von Kucze - u. a. dazu ihre Einschätzungen dazu ab. Das komplette Programm: # Das Thursday Night Game zwischen den Ravens und den Bengals # Das „Matchup der Woche” zwischen den Browns und den Steelers # Der „Icebreaker der Woche”: Cardinals-Quarterback Kyler Murray # „Die Userfragen der Woche” von Toni und Damian # Unsere „Upset Picks” der Woche Viel Spaß beim Hören! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 23. November. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire