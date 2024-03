Klare Aussagen von Gedeón Guardiola: Nach seiner Vertragsauflösung in Erlangen wechselte der 39-Jährige zum spanischen Erstligisten Viveros Herol BM Nava (wir berichteten). Dort gab er am Samstag gegen BM Huesca sein Debüt. Nun blickt der Kreisläufer auf seine Zeit in Erlangen zurück - und hat keine positiven Worte übrig.

"In zwei Tagen habe ich mehr Freude gehabt als in den letzten sechs Monaten", wird Guardiola auf der Website der spanischen Sportzeitung Marca zitiert. Nach zwölf Jahren in der Bundesliga wechselte der Kapitän der spanischen Nationalmannschaft zu Viveros Herol Nava in die Liga Asobal.

Bei seinem ersten Spiel für Nava am Samstag trug er zwei Tore zum 36:34-Heimsieg bei. "Es war ein besonderer Tag", gibt er zu. "Vor dem Spiel war ich sehr aufgeregt, ich wollte unbedingt spielen und die Atmosphäre in der Halle kennen lernen. Ich hatte eine großartige Zeit und wurde sehr gut unterstützt. Ich habe mich wieder wie ein Spieler gefühlt", so Guardiola nach Abpfiff.

Nach 12 Jahren Bundesliga zurück in Spanien

Nach acht Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen und drei Jahren in Lemgo wechselte Guardiola im Sommer nach Erlangen. Bei beiden vorherigen Mannschaften war er der Abwehrchef. "Ich dachte, ich würde die gleiche Rolle spielen wie bei den Rhein-Neckar Löwen und Lemgo, aber als die Saison begann, zählte ich nicht für den Trainer", so Guardiola.

Er fährt fort: "Ich habe versucht, mir meinen Platz zu erkämpfen, aber ich wurde immer frustrierter. Die Atmosphäre in der Kabine war nicht das, was ich erwartet hatte und die Ergebnisse waren nicht so positiv, wie wir es uns gewünscht hatten. Ich ging nur dann auf den Platz, wenn die Mannschaft mit fünf oder sechs Toren verlor, wenn die Spiele praktisch gelaufen waren."

"Ich bin auch nicht zur Nationalmannschaft gegangen, weil ich nicht in Deutschland gespielt habe und mich nicht wohl fühlte. Es war eine Ansammlung von Frustrationen. Psychisch und emotional war ich nicht bei hundert Prozent. Ich war dabei, meine Identität als Spieler zu verlieren, aber am Samstag habe ich gemerkt, dass ich sie wiedergefunden habe", schildert er seine Erfahrungen.

Feste Zukunftspläne

"Der Präsident sagt, dass ich gekommen bin, um zu helfen, aber viel mehr haben sie mir in meiner Situation geholfen. Es ist die einzige Mannschaft, die sich für mich interessiert hat", sagt er über den Wechsel nach Nava, wo er wie so oft in seiner Karriere wieder an der Seite von Zwillingsbruder Isaias spielt.

Für die Spanier hat er einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. "Ich dachte, es wäre keine gute Idee, für drei Monate zu kommen und dann eine andere Mannschaft zu suchen. Ich fühle mich körperlich gut, ich kann noch eine weitere Saison durchhalten und habe zugesagt".

Er hofft "die Jahre zu genießen, die mir als Spieler noch bleiben." Guardiola hat schon klare Ziele für die Zukunft und ergänzt abschließend: "Außerdem kann ich bei Álvaro (Anmerkung der Redaktion: Álvaro Senovilla, Trainer von Nava) sehr guten Handball für die Zukunft lernen, wenn ich als Trainer anfange."