Gedenken an Handball-Legende: Vor 65 Jahren wurde Stefan Hecker geboren

Der deutsche Handball gedenkt am heutigen Dienstag Stefan Hecker. Der frühere Weltklassetorwart wurde am 16. April 1959 in Lünen geboren. Er erlag am 19. August 2019 im Alter von 60 Jahren einem langjährigen Krebsleiden erlegen, das berichtete die Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Stefan Hecker picture alliance / SZ Photo