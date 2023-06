Gedenken an Gino Mäder: Keine Nummer 61 bei der Tour

Einen Tag vor dem Beginn der 110. Tour de France haben die Veranstalter mit einer besonderen Aktion dem verstorbenen Gino Mäder gedacht.

Der tragische Tod von Gino Mäder bei der Tour de Suisse ist im Radsport immer noch allgegenwärtig. Der 26-jährige Schweizer war vor rund zwei Wochen auf der Abfahrt der 5. Etappe von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Einen Tag später erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Vor dem Start der 110. Tour de France setzen die Veranstalter mit Verkünden der Startliste ein Zeichen. In dieser fehlt nämlich die Startnummer 61. Mäder trug in seinem letzten Rennen zwar die 44, sein Team Bahrain Victorious startet ab Samstag in Bilbao allerdings mit Rückennummern ab 60. Während Vorjahressieger Jonas Vingegaard mit der 1 auf die große Schleife geht, wäre dem Team-Kapitän von Bahrain Victorious, Mikel Landa, die 61 auf den Rücken geklebt worden. In Gedenken an Mäder fehlt diese Nummer dieses Jahr aber in der Startliste - Landa übernimmt die 62.

Schweigeminute bei der Team-Präsentation

Auch bei der Team-Präsentation war die Trauer um Mäder noch allgegenwertig. Sein Team betrat als erstes die Bühne vor dem Guggenheim-Museum in Bilbao, auf der großen Videowall im Hintergrund prangte der Hashtag "rideforGino", im Anschluss gab es eine Schweigeminute.

Steven Kruijswijk trug 2022 die 13. IMAGO/Pro Shots

Neben der 61 fehlt auch eine weitere Nummer in der Startliste. Die "Unglückszahl" 13 - auch das dürfte eine Folge des Todes von Mäder sein. Die Fahrer hatten diese meist ohnehin auf dem Kopf stehend am Trikot angebracht. Felix Großschartner vom Team UAE Emirates um Tadej Pogacar geht ab Samstag (12.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dann mit der 14 auf die Straße.

