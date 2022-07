"Gedemütigt", "deklassiert": Schwedens EM-Aus wirkt nach

Die Schwedinnen sanken nach dem Aus im EM-Halbfinale auf den Boden. Sofia Jakobsson fand keine Worte, die heimische sowie die englische Presse allerdings schon.

Als Weltranglistenzweiter hinter Weltmeister USA und damit als Mitfavorit auf den Titel trat Schweden beim Turnier in England an - und ist nach dem 0:4 am Dienstagabend in Sheffield raus. Dem 1:1 im Auftaktspiel gegen den noch amtierenden Europameister Niederlande folgten drei Siege und nun die klare Niederlage gegen Gastgeber England.

"Das ist im Moment eine unglaubliche Enttäuschung. Wir hatten hohe Erwartungen vor diesem Turnier", erklärte Mittelfeldspielerin Sofia Jakobsson. "Es ist schwer, Worte zu finden, wenn man so deutlich verliert."

Der heimischen Presse dagegen hatte es nicht die Sprache verschlagen. Von einer "Deklassierung" durch England sprach der Rundfunksender SVT. "Es sollte das heftigste Spiel der EM werden. Aber es wurde ein Alptraum", schrieb "Expressen". "Schweden beendete die EM, indem es gedemütigt wurde", meinte "Aftonbladet".

"Heaven and Heel"

Die englische Presse dagegen jubelte. "Der Stolz Englands", titelte der "Daily Telegraph" über "brillante Löwinnen". Und über "Swede Dreams" jubelte der "Daily Star". Über das Hackentor von Alessia Russo zum vorentscheidenden 3:0 schrieb der "Daily Express": "Heaven and Heel", Himmel und Hacke.

England steht nach 1984 und 2009 zum dritten Mal im Endspiel, Schweden muss den ersten EM-Titel nach 1984 verschieben.