Geburtstagskind Schmidt gibt gleich wieder Gas - FCH-Duo angeschlagen

An diesem Mittwoch feiert der Heidenheimer Chefcoach seinen 50. Geburtstag, doch das Jubiläum bleibt ein Randaspekt.

Aus Heidenheims Trainingslager im spanischen Algorfa berichtet Michael Pfeifer

Frank Schmidt kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus - könnte man meinen. Nach seinem bislang erfolgreichsten Jahr als Heidenheimer Trainer, nach dem er auch noch vom kicker zur "Persönlichkeit des Jahres" gekürt worden war, steht gleich im neuen Jahr ein runder Geburtstag auf dem Programm. An diesem Mittwoch wird Frank Schmidt 50 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch!

Das Jubiläum geriet freilich zur Nebensache, ein Ständchen, eine Torte, das war’s. Schließlich sind die Aufsteiger in den sonnigen Süden gejettet und bereiten sich unter besten Bedingungen auf die Restsaison vor. Bei Sonne und Mittagstemperaturen um die 20 Grad und auf einem hervorragenden Trainingsplatz hat Schmidt auch an seinem Geburtstag zwei Einheiten angesetzt und ruft seine Mannen um 10 Uhr und um 15.45 Uhr zur Pflicht.

Tempo- und Zweikampfschulung in Spanien

Und es rührt sich was auf dem gepflegten Grün. In Eins-gegen-eins, Zwei-gegen-zwei oder Drei-gegen-zwei-Formen mit Konteraktionen werden gleich wieder Tempo, Umschalten und Zweikampfverhalten geschult. "Da es für uns ja schon nächste Woche am Samstag in der Bundesliga weitergeht, ist die Belastungssteuerung in diesem Trainingslager besonders wichtig", betont der nunmehr 50-Jährige, "die ersten Tage in Algorfa werden wir mit hoher Intensität arbeiten, um dann in der zweiten Hälfte, auch im Hinblick auf den Test gegen Paderborn, die Belastung etwas zurückfahren."

Am kommenden Montag duelliert sich der FCH auf seinem Trainingsplatz mit dem Zweitligisten (15 Uhr) als Generalprobe für den Restart am Samstag drauf in Köln. "Der Wiederauftakt wird es in sich haben, darauf stellen wir uns jetzt schon ein", versichert Schmidt.

Podcast Transferkracher beim BVB - Wann kommt Jadon Sancho? Beim BVB läuft alles auf eine Rückkehr von Jadon Sancho hinaus, Holstein Kiel muss auf Arp verzichten, die Meldefrist für den Afrika-Cup naht und Darts-Überraschung Luke Littler bekommt Glückwünsche von seinen Manchester-United Ikonen. alle Folgen

Zwei Angeschlagene können noch nicht das volle Programm absolvieren. Eren Dinkci tastet sich nach einer leichten Erkrankung mit individuellen Übungen auf dem Platz mit Ball an die Rückkehr heran. Und Jan Schöppner laboriert noch an den Folgen einer Blessur am Sprunggelenk aus dem letzten Spiel gegen Freiburg (3:2) und arbeitet derzeit im Kraftraum, soll aber im Laufe der Woche ebenfalls dazustoßen.

So kurz die Pause in diesem Winter auch war, Schmidt will seine Mannen gleich wieder auf den nötigen Grad an Wettkampfhärte eichen, der die Heidenheimer zu einem enorm unbequemen Gegner auch in der Bundesliga machte.