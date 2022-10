Geburtstagskind Neidhart nach Debakel in Osnabrück: "Da muss man sich erstmal sammeln"

Die empfindliche 0:5-Niederlage beim VfL Osnabrück musste Waldhofs Trainer Christian Neidhart erst einmal sacken lassen. Das deutliche Ergebnis bewegte das Geburtstagskind sogar dazu, die Saisonziele anzupassen.

Mannheims Trainer Christian Neidhart war nach dem 0:5 seiner Mannschaft in Osnabrück bedient. Getty Images for DFB

Seinen 54. Geburtstag hatte sich Mannheims Trainer Christian Neidhart sicherlich anders vorgestellt: Statt eines Geschenks in Form der ersten drei Punkte auf fremdem Rasen setzte es beim VfL Osnabrück eine empfindliche 0:5-Niederlage. "Natürlich kommt von den Fans nach so einem Spiel die Frage, warum wir auswärts immer so auftreten", erzählte der Trainer nach dem Spiel im Interview mit "MagentaSport". "Aber ich denke, sie haben es auch honoriert, dass wir in den ersten 40 Minuten gewillt waren und kompakt standen."

Tatsächlich entwickelte sich nach einer starken Osnabrücker Anfangsphase in der ersten Halbzeit ein offenes Spiel an der Bremer Brücke, bis erst Florian Kleinhansl aus der Distanz zum 0:1 und Mannheims Innenverteidiger Julian Riedel zum 0:2 ins eigene Tor traf. "Man hat gesehen, dass wir den Doppelschlag nicht verkraftet haben, doch der große Nackenschlag war der Elfmeter in der 45. Minute", analysierte Neidhart. Bei einem Pausenstand von 0:2 hätte man noch einmal Hoffnung schöpfen können, doch nach dem 0:3 und dem Platzverweis ging es nur noch darum, "das Ergebnis zu halten und nicht auseinander zu fallen", so der Trainer.

"Wenn du eine Woche hast, wie wir sie hatten ..."

Nach Treffern von Higl und Heider in Hälfte zwei hieß es am Ende dann nicht 0:3, sondern 0:5 - ein Ergebnis, das der 54-Jährige selbst erst einmal verdauen musste. "Wenn du eine Woche hast, wie wir sie hatten, mit dem Ausfall von Höger, dem Pokal-Aus (1:2 in Walldorf, d. Red.) und nun der 0:5-Niederlage - da muss man sich erstmal sammeln."

Mit Aufstiegsambitionen war Waldhof in die Saison gestartet, doch vor allem auswärts will es nicht laufen. Ein Punkt aus fünf Spielen in der Fremde, dazu ein Torverhältnis von minus elf - zu wenig für eine vermeintliche Top-Mannschaft der 3. Liga. Den Druck, oben mitspielen zu müssen, will Neidhart als Ausrede jedoch nicht akzeptieren.

Wenn du auswärts fünf Gegentore kassierst, ist auch klar, dass du erst einmal kleinere Brötchen backen musst. Christian Neidhart

"Der Druck war bei unserer Zielsetzung von Anfang an da", erklärte Neidhart, der dann deutlich wurde. "Wenn du auswärts fünf Gegentore kassierst, ist auch klar, dass du erst einmal kleinere Brötchen backen musst". Klare Worte also an eine Mannheimer Mannschaft, die trotz der Niederlage zumindest zwischenzeitlich weiterhin auf dem sechsten Tabellenplatz verweilt. Vor dem schweren Spiel gegen Saarbrücken (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) gehe es Neidhart nun darum, sein Team wieder aufzurichten, selbst wenn er an seinem Geburtstag wenig zu feiern hatte.