Geburtstagskind Hischier beschenkt sich selbst

Für die Detroit Red Wings um Moritz Seider gab es gegen die New Jersey Devils nichts zu erben.

Nico Hischier war einer der Protagonisten beim 5:1-Auswärtssieg der Devils in Detroit. Nach torlosem ersten Drittel leitete der Schweizer das Führungstor durch Dougie Hamilton im Überzahlspiel ein (30.), um ebenfalls im Powerplay noch im Mitteldrittel selbst zu treffen (37.). Damit brachte der Center den Sieg an seinem 24. Geburtstag auf den Weg, beschenkte sich gleichzeitig selbst: "Es ist immer schön zu treffen, das gibt auch mir eine Menge Selbstvertrauen", sagte der Kapitän.

Auf dem Weg zu einem 5:0-Vorsprung konnte sich New Jersey auf den starken Goalie Vitek Vanecek verlassen, der 32 von 33 Torschüssen entschärfte. "Wir haben einfach nichts an ihm vorbei gebracht", kommentierte der frustrierte Kapitän der Red Wings, Dylan Larkin. Nachdem Jack Hughes, der zweite Gäste-Akteur mit einem Treffer und einem Assist, zum 5:0 getroffen hatte (54.), gelang dies einmal dann doch: Unter Mithilfe von Moritz Seider, der immerhin seinen elften Assists in dieser Saison markierte, sorgte Lucas Raymond für den Ehrentreffer (59.).

Nach der 13. Niederlage verharrt Detroit auf dem elften Rang der Eastern Conference, bleibt aber in Schlagdistanz zu den Play-off-Plätzen.

Ducks überraschen die Stars

Das Spitzenspiel gewann Minnesota mit 5:1 gegen Tampa Bay, Calen Adison (ein Tor, zwei Vorlagen) und Kirill Kaprisow als Doppeltorschütze gaben den Lightning im dritten Match des Abends das Nachsehen. Zudem überraschte Pacific-Division-Schlusslicht Anaheim mit einem 2:0-Erfolg gegen den Spitzenreiter der Central Division, die Dallas Stars. Auch dank einer Paradevorstellung von Ducks-Goalie John Gibson, der alle 35 Schüsse auf sein Tor blockte.