Geburtstagsgeschenk für Hwang: Wolverhampton zieht Option für Leipziger Stürmer

RB Leipzig hat Stürmer Hee-Chan Hwang endgültig an die Wolverhampton Wanderers verloren.

Der Tabellen-Achte der Premier League zog am Mittwoch die Kaufoption für den im Sommer ausgeliehenen Südkoreaner, der damit an seinem 26. Geburtstag ein besonderes Geschenk in Form einer Festanstellung ab kommendem Sommer erhielt. Sein neues Arbeitspapier bei den Wolves läuft immerhin bis zum 30. Juni 2026.

Leipzig kassieren 17 Millionen Euro

Aus wirtschaftlicher Sicht ist es für RB ein guter Deal, kassieren die Leipziger doch knapp 17 Millionen Euro für den vor eineinhalb Jahren für neun Millionen Euro aus Salzburg geholten Angreifer. Sportlich war Hwang während seines Gastspiels in der vergangenen Saison indes keine Bereicherung. In 18 Liga-Einsätzen blieb er ebenso torlos wie in den drei Champions-League-Auftritten.

Mitzlaff räumt Fehler ein

Lediglich auf dem Weg ins DFB-Pokalfinale gelangen ihm drei Treffer. Auch deshalb entschloss man sich kurz vor Transferschluss, den Angreifer zu verleihen. Im Rückblick sei dies ein Fehler gewesen, räumte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff kürzlich in der Leipziger Volkszeitung ein.

Vier Tore in 14 Spielen für die Wolves

Für Wolverhampton markierte Hwang in 14 Liga-Einsätzen vier Treffer. Die letzten sechs Spiele fehlte er wegen einer Oberschenkelverletzung, was aber nichts mehr am Kaufwille des Klubs änderte.