Gebuhr wechselt von Frankfurt nach Rostock

Der vierte Neuzugang von Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock steht fest: Von der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt wechselt zur neuen Saison Innenverteidiger Dario Gebuhr an die Ostseeküste. Der 21-Jährige kommt in seiner bisherigen Karriere auf einen Bundesliga-Einsatz, spielte in der vergangenen Saison aber ausschließlich für die Zweitvertretung in der Regionalliga Südwest (29 Spiele, 1 Tor).