Gebürtiger Stuttgarter Sessa kehrt zum VfB zurück

Nicolas Sessa verlässt den SC Verl zum Ende des Monats und schließt sich dessen neuem Ligakonkurrenten VfB Stuttgart II an. Der gebürtige Stuttgarter hat bereits eine VfB-Vergangenheit.

Der VfB Stuttgart II hat nach den Abwehrspielern Kaden Amaniampong und Frederik Schumann sowie Angreifer Maurice Boakye nun auch den ersten Neuzugang fürs Mittelfeld präsentiert. Nicolas Sessa wechselt vom SC Verl in die U 21 des VfB. Das teilten die Stuttgarter am Dienstag mit, ohne weitere Vertragsdetails zu nennen.

"Die im Vertrag vereinbarte Wechselklausel wurde fristgerecht gezogen", hieß es vom SCV, an den Sessa eigentlich noch bis 2025 gebunden war. Sebastian Lange, sportlicher Leiter bei den Ostwestfalen, bedauert den Abgang des Stammspielers entsprechend: "Wir schätzen die Qualitäten von Sessa sehr. Natürlich hätten wir ihn gerne in die neue Saison mitgenommen. Die Entscheidung für den Wechsel ist bedauerlich, aber wir respektieren sie."

Für den VfB II spielte der gebürtige Stuttgarter Sessa schon zwischen Januar 2017 und August 2018. Insgesamt kam er in dieser Zeit in 39 Regionalliga-Partien zum Einsatz und erzielte dabei 17 Tore.

Nach Stationen beim VfR Aalen (sechs Tore in 30 Drittliga-Spielen), Erzgebirge Aue (zwei Einsätze in der 2. Bundesliga) und dem 1. FC Kaiserslautern (27 Drittliga-Einsätze) trug Sessa die letzten beiden Spielzeiten das Trikot des SC Verl. Sofern fit, war der 28-Jährige im offensiven Mittelfeld des SCV gesetzt. Mit je fünf Toren und fünf Assists aus 23 Partien kam er in der abgelaufenen Saison auf einen kicker-Notenschnitt von 3,20.

Nun kehrt Sessa zum VfB zurück und ist mit insgesamt 111 Drittliga-Spielen (19 Tore) auf dem Konto einer der erfahrenen Akteure im Team von Trainer Markus Fiedler. Der Drittliga-Aufsteiger startet am 24. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison.