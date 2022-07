Gebrochenes Handgelenk, Fünf-Satz-Thriller: Wimbledon-Doppel geht an Ebden/Purcel

Matthew Ebden und Max Purcell haben gegen das kroatische Duo Nikola Mektic und Mate Pavic den Doppel-Titel bei den Herren gewonnen - das Finale hatte es dabei in sich.

Es war einer dieser Fünf-Satz-Krimis, die man so schnell nicht vergisst. Gleich dreimal ging es in den Tie-Break, ehe Ebden/Purcell ihren ersten Grand-Slam-Titel - natürlich im Match-Tie-Break - dank eines 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 4:6, 6:4 und 7:6 (7:2)-Sieges klarmachten. Dass es so dramatisch war, kam dabei sogar einem kleinen Wunder gleich.

Dass das Finale überhaupt stattfand, war lange gar nicht sicher, denn Mate Pavic hatte sich im Halbfinale gegen Juan Sebastian Cabal/ Robert Farah das rechte Handgelenk gebrochen. Der Linkshänder trat dennoch an, konnte seine Rückhand verletzungsbedingt aber nur einhändig spielen und hatte auch beim Volley merklich weniger Stabilität - und dennoch hatten die Kroaten die Chance, ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen. Im entscheidenden fünften Satz lagen sie bereits ein Break vor, konnten dieses aber nicht halten und vergaben darüber hinaus bei 4:4 noch einmal zwei Breakbälle.

Australier beweisen erneut Comeback-Qualitäten

So jubelten also Ebden/Purcell, die einmal mehr ihre Comeback-Qualitäten zur Schau stellten - gegen Ben McLachlan (Japan) und Andre Goransson (Schweden) hatten sie in Runde eins schon Matchbälle abgewehrt, ebenso im Halbfinale gegen das britisch-amerikanische Duo Joe Salisbury/Rajeev Ram, gegen das man sogar einen 0:2-Satzrückstand wettmachte.

Die Krönung folgte im Finale. Es war der erste Triumph eines rein australischen Paares in Wimbledon seit Mark Woodforde und Todd Woodbrige im Jahr 2000. Ein Wimbledon-Titel geht damit schon nach Australien, ein zweiter könnte am Sonntag folgen. Dann greift Nick Kyrgios gegen Novak Djokovic nach den Sternen. Seine Ausgangslage ist dabei der von Ebden/Purcell nicht unähnlich, der 27-Jährige geht als Underdog ins Match gegen den Titelverteidiger, der jedoch nicht mit einem gebrochenen Handgelenk antreten wird.