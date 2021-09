Gebrauchte Woche für Primus Backnang: Konkurrenz kann Ausrutscher nicht nutzen

Zweimal unterlag die TSG Backnang in dieser Woche - zuletzt am Samstag gegen clevere 08er aus Villingen. Die mittelbare Konkurrenz schaffte es aber nicht Backnang von der Spitze zu verdrängen.

Die Woche hätte für die TSG Backnang kaum schlechter laufen können. Erst die deutliche 0:3-Pleite unter der Woche gegen den SGV Freiberg und nun samstags ein 0:2 in Villingen. Kunz (38.) aus 16 Metern und Bak (78.) nach einem Konter trafen dabei für die gut gestaffelten und sicher verteidigenden 08er, die zurück in der Spitzengruppe sind. Ein Wermutstropfen für Backnang: auch die Konkurrenz ließ Punkte liegen und schaffte es nicht die TSG von der Spitze zu verdrängen. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und der 1. Göppinger SV teilten sich beim gerechten 1:1 die Punkte im Topspiel, während die Sport-Union Neckarsulm zuhause gegen den FC Astoria Walldorf II mit 1:3 den Kürzeren zog. Das half dem FV Ravensburg, um mit einem 4:2 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen zu den Spitzenplätzen aufzuschließen.

Tore en masse gab es in Ilshofen für den FC Nöttigen zu feiern: ein halbes Dutzend um genau zu sein. De Santis eröffnete den Torreigen nach 16. Minuten per Strafstoß. Zur Pause war das Spiel nach weiteren Toren von Niko Dobros (20.), Gür (29.) und erneut de Santis (42.) längst entschieden. Letzterer eröffnete dann auch die zweite Hälfte mit seinem dritten Streich (54.). Marton (71.) machte schließlich das halbe Dutzend für den FCN, der sich durch den Kantersieg aus dem Keller hievt, noch voll.

Apropos Keller, dort standen richtungsweisende Begegnungen an. In Bruchsal gastierte Schlusslicht FV Lörrach-Brombach und hätte beinahe die ersten drei Punkte der Saison entführt. Der heimische 1. FCB konnte im zweiten Durchgang aber einen 0:1-Rückstand noch drehen. Für die Gastgeber ein äußerst wichtiger Erfolg, denn das rettende Ufer liegt nun wieder in Reichweite.

Auch in Pforzheim brachten die Stuttgarter Kickers ihre Offensiv-PS nicht auf das Feld. imago images/Pressefoto Baumann

Wichtig waren auch die Heimsiege für den Freiburger FC und den 1. CfR Pforzheim. Beide verschafften sich ein kleines Polster auf die Abstiegszone. Der FFC setzte sich mit 2:1 gegen den SV Oberachern durch, während die Pforzheimer die Stuttgarter Kickers durch den Treffer von Ex-Stuttgarter Salvatore Valese 1:0 abblitzen ließen. Dabei verschoss die Heimelf sogar noch einen Foulelfmeter kurz vor dem Schlusspfiff - der eingewechselte Luci, ebenfalls schon für die Kickers aktiv, scheiterte an Castelluci. Stuttgarts Coach Ramon Gehrmann sah erneut zu wenig Durchschlagskraft im Angriff. Mit erst fünf Treffern stellen die Blauen derzeit die zweitschlechteste Offensive der Liga.