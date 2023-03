Gebhardt übernimmt Turbine Potsdam - und steht schon am Abend an der Seitenlinie

Das Frauen-Bundesliga-Schlusslicht Turbine Potsdam hat Marco Gebhardt offiziell als neuen Trainer vorgestellt. Nur wenige Stunden später soll er bereits an der Seitenlinie stehen.

Der frühere Profi Marco Gebhardt wurde am Mittwoch, wie am Vortag bereits von seinem Ex-Verein angekündigt, offiziell als neuer Trainer von Turbine Potsdam vorgestellt. In den verbleibenden elf Spielen soll der 50-Jährige für den Klassenerhalt sorgen. Zuletzt stand Gebhardt, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für Eintracht Frankfurt, Energie Cottbus, Union Berlin und 1860 München spielte, als Trainer bei Blau-Weiß 90 Berlin in der Oberliga an der Seitenlinie.

Kurios: Gebhardt wird nur wenige Stunden nach der offiziellen Verkündung sein Debüt feiern. Bereits am Abend empfängt Potsdam die Damen des SV Werder Bremen zum Duell Letzter gegen Vorletzter. Schon bei diesem entscheidenden Spiel soll der neue Mann die Verantwortung übernehmen.

Gebhardt kündigt "vollen Fokus" für den Klassenerhalt an

"Zusammen mit Dirk Heinrichs und dem Trainerteam werden wir den vollen Fokus auf die kommenden Spiele legen, um die nötigen Punkte zu holen und den Klassenerhalt zu schaffen", kündigte Gebhardt an. Der Weg zum Klassenerhalt ist für Potsdam allerdings weit. In den ersten elf Partien gab es nur einen einzigen Punkt. Bei einem Torverhältnis von 5:31 beträgt der Abstand auf das rettende Ufer bereits neun Punkte.