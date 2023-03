Gebeuteltes Paderborn schwächt sich selbst: "So sind die Regeln"

Gegen St. Pauli unterlag der SC Paderborn mit 1:2. Ähnlich schwer wie der Misserfolg wiegt der Verlust dreier Stammkräfte.

"Wir haben in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht", lautete die einfache wie einleuchtende Erklärung Maximilian Rohrs für die 1:2-Pleite des SC Paderborn gegen den FC St. Pauli. "St. Pauli ist auch eine spielstarke Mannschaft", führte er gegenüber "Sky" aus und lobte: "Die haben vor allem in der ersten Halbzeit richtig gut rausgezockt und dann bist du 2:0 hinten." Ein Rückstand, von dem sich die Ostwestfalen nicht mehr erholten, obwohl die Chancen da gewesen wären: "Du kommst aus der Halbzeit raus, hast noch ein paar Möglichkeiten und belohnst dich nicht."

Personalsituation bleibt angespannt

Damit verpasste der SCP es, Druck auf die Top 3 auszuüben. Stattdessen drohen die Paderborner, die Konkurrenz ziehen lassen zu müssen. Eine bittere Momentaufnahme, die von den teilweise selbst verschuldeten Schwächungen für das nächste Spiel noch verschlimmert wurde. Die Personalsituation bei Paderborn war bereits vor der Pleite gegen St. Pauli nicht optimal gewesen. Mit Marvin Pieringer und Robert Leipertz fehlten die Topscorer ebenso verletzt wie Raphael Obermair, der erkrankte Felix Platte und Kapitän Ron Schallenberg (Gelb-Sperre). Während letztgenannter seine Sperre abgesessen hat, verzeichnete Coach Lukas Kwasniok in der 75. Spielminute gleich drei weitere Ausfälle binnen weniger Augenblicke.

Betroffen waren Florent Muslija, Sirlord Conteh und Jannis Heuer. Muslija sah wegen Meckerns die fünfte Gelbe Karte, Heuer musste angeschlagen raus und Conteh vollbrachte das Kunststück, sich innerhalb weniger Sekunden eine Ampelkarte abzuholen - von der Bank. "Wir regen uns kurz auf, Conteh anscheinend am meisten, deswegen bekommt er die Gelbe Karte, applaudiert kurz, dann gibt's Gelb-Rot", schilderte Kwasniok die Szene und hielt fest: "So sind die Regeln."

Kwasniok geht "meistens in die Kirche"

Dennoch übte der Trainer Kritik an der Entscheidung gegen seinen quirligen Angreifer, der zuvor ebenfalls angeschlagen den Platz hatte verlassen müssen: "Es ist schade. Ich finde es auf dem Fußballplatz ganz cool, wenn Emotionen dabei sind." Wolle er diese nicht, gehe er "meistens in die Kirche". Nicht das einzige Problem für Kwasniok, der auch an der Foulentscheidung etwas auszusetzen hatte, über die sich sein Schützling beschwert hatte: "Im Endeffekt entsteht diese Situation, weil Paqarada nahe eines Ballverlusts ist. Er wird gedoppelt, natürlich gibt's da halt mal einen Kontakt und dann wird abgepfiffen."

Drei weitere potenzielle Startelfkandidaten hat der 41-Jährige damit verloren. "Das macht es nicht einfacher", bringt es Kwasniok auf den Punkt. Dennoch will er die kommende Aufgabe des SC Paderborn am Samstag in Magdeburg (13 Uhr, LIVE! bei kicker), mutig angehen: "Auch dafür werden wir eine Lösung finden und eine Mannschaft stellen, die mit Herzblut Fußball spielt."