Gebeutelter HFC schlägt Ligaprimus Magdeburg - Hyballa-Start gegen Ex-Klub

Spitzenreiter Magdeburg eröffnet am Freitagabend den 10. Spieltag mit einer Niederlage in Halle. Der Dritte Osnabrück reist am Samstag auf den Betzenberg, in Braunschweig duellieren sich mit der Eintracht und Waldhof Mannheim zwei weitere Verfolger direkt. Und Peter Hyballa feiert sein Debüt auf der Trainerbank von Türkgücü.

Traf für den HFC zum vorentscheidenden 3:1 gegen Magdeburg: Terrence Boyd. imago images/Eibner