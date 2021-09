Gebeutelter HFC fordert Ligaprimus Magdeburg - Hyballa-Start gegen Ex-Klub

Spitzenreiter Magdeburg eröffnet am Freitagabend den 10. Spieltag mit einem Auswärtsspiel in Halle. Der Dritte Osnabrück reist am Samstag auf den Betzenberg, in Braunschweig duellieren sich mit der Eintracht und Waldhof Mannheim zwei weitere Verfolger direkt. Und Peter Hyballa feiert sein Debüt auf der Trainerbank von Türkgücü.

Gehen die Daumen nach der Pleite gegen Würzburg wieder nach oben? Christian Titz und Magdeburg sind in Halle am Ball. imago images/Jan Huebner