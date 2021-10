Gebeutelt ins Derby: Was Köln und Leverkusen besser machen müssen

0:5 gegen 1:5: Der 1. FC Köln und Bayer Leverkusen treffen am Sonntag mit schmerzhaften Vorgeschichten aufeinander. Warum der FC seinen Weg wieder finden und Bayer nichts Grundsätzliches infrage stellen muss.

Lange Gesichter am Wochenende: Wie verkraften der 1. FC Köln und Bayer Leverkusen ihre Schlappen gegen Hoffenheim bzw. Bayern? imago images (2)

Viel gemeinsam haben Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln nicht, die gegenseitige Abneigung der Fan-Gruppierungen ist seit Jahrzehnten fest zementiert, und keiner gönnt dem anderen das Schwarze unter den Nägeln.

Vor der Partie am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) tun sich allerdings ein paar Gemeinsamkeiten auf, wenn auch eher traurige: Sowohl die Kölner als auch die Leverkusener stehen nach ihren Fünf-Tore-Pleiten regelrecht unter Schockstarre, man sucht nach Erklärungen für das eigentlich Unerklärliche und brennt auf Wiedergutmachung im nächsten Spiel.

Skhiri und Aranguiz fehlen wohl erneut

Für dieses Vorhaben hoffen beide Klubs, dass wichtige Akteure wieder fit werden. Das klappt bei zwei Schlüsselspielern dem Vernehmen nach schon mal nicht. Kölns Ellyes Skhiri wird wegen seiner im WM-Qualifikationsspiel in Mauretanien erlittenen Knieverletzung im Spiel gegen Leverkusen nicht zur Verfügung stehen. Sein Pendant auf der anderen Seite, Bayers Chilene Charles Aranguiz, fehlt mit ziemlicher Sicherheit ebenso, am Donnerstag im Europa-League-Spiel bei Real Betis ohnehin.

Hoffnung besteht bei den beiden anderen Sorgenkindern auf Kölner Seite, Dejan Ljubicic und Jonas Hector, die ihre Infektionen frühzeitig überwunden haben sollten. Lizenzspieler-Chef Thomas Kessler: "Wir müssen ihnen ein bisschen Zeit geben, aber ich gehe davon aus, dass sie in der Woche wieder mit der Mannschaft trainieren werden."

Was wiederum auf der anderen Seite für Exequiel Palacios gilt. Der argentinische Mittelfeldspieler kam mit einer heftigen Erkältung vom internationalen Einsatz zurück, sein Trainer Gerardo Seoane zeigt sich verhalten optimistisch: "Wir müssen von Tag zu Tag schauen."

Köln muss seinen Weg nicht ändern, sondern wieder finden

In Köln betreibt man seit dem Abpfiff in Sinsheim verbale Wiederaufbauarbeit. Die Analysen zur 0:5-Klatsche werden ergeben, dass der FC nichts an seinem Weg ändern muss, er muss ihn viel mehr wieder finden. Man lief den Hoffenheimern ja nicht ins offene Messer, weil man heillos offensiv anrannte. Sondern weil die Struktur der Mannschaft viel zu früh bröckelte. Nicht Übermut stoppte den FC, es war vielmehr fehlender Mut sowie durchgehend das Problem, die richtigen Räume zu besetzen, das letztlich zur Pleite führte.

Dies soll sich tunlichst so nicht wiederholen. Weshalb gegen Bayer mit einer Doppelsechs zu rechnen ist, die der Werkself das Zentrum versperren und das Spielfeld um das eigene Tor herum so eng wie möglich halten soll, um Bayers Sprintern keine Halbräume anzubieten. Das 4-2-3-1 ist für Trainer Steffen Baumgart kein fremdes System. Mit Salih Özcan (den er in Sinsheim besser sah als viele Kritiker) als defensivem Part vor der Kette und Ljubicic als kreativem Box-to-Box-Spieler verfügt der FC über zwei Sechser, die diese Rolle ausfüllen können.

Bayer kann aufgrund der internationalen Verpflichtung solche Planungen noch nicht angehen, mit Betis wartet ein unangenehmer Gastgeber, der wie die Werkself seine ersten beiden Spiele gewonnen hat. Auch in Leverkusen wird nach dem 1:5 gegen Bayern nichts grundsätzlich in Frage gestellt, allerdings wird der Trainer seiner Mannschaft vor Augen führen, wie wertvoll Struktur, Kompaktheit, aggressives Durchverteidigen mit Absicherung und die passende Zuordnung zum Gegenspieler grundsätzlich sind. Klar ist: Fehlen diese defensiven Komponenten, wird es auch gegen den 1. FC Köln schwer.