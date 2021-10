Gebenbach-Sportdirektor Wittich über Koller-Trennung: "Manchmal besser rechtzeitig sauberen Schnitt zu machen"

Die DJK Gebenbach und Trainer Franz Koller haben sich nach nur vier Monaten wieder getrennt. Sportdirektor Franz Wittich erklärt die Gründe.

Der Urspringer Weg im beschaulichen Gebenbach ist eigentlich nicht für große Grabenkämpfe bekannt. Die enge Zufahrt von der Hauptstraße zum Sportgelände in dem 900 Einwohner zählenden Ort ließe dies vermutlich auch bautechnisch nicht zu. Und es scheint auch ziemlich untypisch, dass bei der heimischen DJK auch eine Personalie zu großen Diskussionen führt. "Es ist ja nicht unser Ziel, alle paar Monate die Trainer auszutauschen, nur weil es mal nicht so läuft", so DJK Sportdirektor Franz Wittich, der zugleich einer der wichtigsten Sponsoren im Verein ist. Doch wenn er am Freitag bei der bevorstehenden Jahreshauptversammlung des Hauptvereines zu den Abteilungen Stellung nehmen muss, wird er um ein Thema wohl nicht herumkommen.

Rund vier Monate war er gerade einmal im Amt und schon ist Franz Koller bei der DJK nicht mehr dabei. Der zu Beginn der Saison vom SV Donaustauf gekommene Trainer und der Verein gaben am Dienstag die Trennung bekannt. Zumindest bis Weihnachten wird man aber wohl von ihm in Sachen Fußball nicht viel zu hören bekommen. Denn der Trainer will erst einmal etwas Abstand gewinnen: "Ich habe mir über die kommende Zeit noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Auch kurzfristig werde ich jetzt erst einmal nicht irgendwo anders anheuern." Ein Verlust für die Bayernliga Nord, denn der 45-Jährige war für seine stets offene, kompetente und auch direkte Art bekannt, zu klommunizieren.

Das mag womöglich nicht jedermanns Geschmack gewesen sein, aber im Gespräch mit Koller wusste man immer, woran man ist. Vor allem aber nach der 2:3-Heimniederlage gegen das Tabellenschlusslicht SV Seligenporten wurde die Kommunikation auch im Verein wohl immer schwieriger: "Es hat mich unheimlich geärgert, dass wir völlig überflüssig dieses Spiel abgegeben haben. Aber genau das haben wir uns auch selbst zuzuschreiben. Wir sind nach der Führung überhaupt keine Wege mehr nach hinten gegangen, dachten immer nur an das dritte Tor und haben dann auch noch über die gesamte Spielzeit das Zentrum praktisch komplett preisgegeben." Schon vor der folgenden Partie in Großbardorf hing diese Niederlage dem ehemaligen DJK-Coach noch gehörig in den Knochen. "Das wird uns noch lange verfolgen", sagte er damals. "Aber wir haben im Vorfeld ordentlich Tacheles geredet."

Ihm ist absolut nichts vorzuwerfen. Aber leider hat es nicht wirklich 100-prozentig gepasst, als es vielleicht nötig gewesen wäre. DJK-Sportdirektor Franz Wittich

Die Reaktion seiner Mannschaft - ein deutlicher 5:0-Sieg beim TSV Großbardorf, der bei etwas konsequenterer Chancenverwertung sogar noch hätte höher ausfallen können. Aber schon da schienen gewisse Differenzen zwischen Koller und dem Vereinsumfeld eine Dynamik erreicht zu haben, die wohl in der Zukunft noch die Lage weiter negativ beeinflusst hätte. "Manchmal ist es besser rechtzeitig einen sauberen Schnitt zu machen. Denn sonst würden möglicherweise auch Freundschaften darunter leiden. Deshalb haben wir uns noch einmal zusammengesetzt und entschieden, das Ganze jetzt und ohne Groll zu beenden. Dennoch möchte ich mich beim Verein für die Zusammenarbeit bedanken und allen viel Glück wünschen. Auch der Mannschaft die mir mit dem tollen Sieg noch einen tollen Abschied bereitet hat."

Auch Sportdirektor Franz Wittich wollte seinem Trainer trotz der wechselhaften Resultate keine Vorwürfe machen: "Der Franz ist ein äußerst engagierter Trainer, verfügt über eine große Kompetenz und ist trotz der schwierigen Personalsituation immer wieder mit vorangegangen. Das war auch für ihn nicht immer leicht. Und sicher kann man mit dem wechselhaften Saisonverlauf nicht wirklich zufrieden sein. Ihm ist absolut nichts vorzuwerfen. Aber leider hat es nicht wirklich 100-prozentig gepasst, als es vielleicht nötig gewesen wäre. Dann ist es tatsächlich manchmal besser, wenn man die Sache im guten beendet." Einen Nachfolger haben die Gebenbacher aber noch nicht gefunden. "Denn das hatten wir natürlich so nicht auf dem Schirm, aber wir werden jetzt auch nicht ad hoc einen neuen Trainer präsentieren. Wir werden uns jetzt sorgfältig und in Ruhe umsehen."

Wenn am Samstag der TSV Abtswind am Urspringer Weg aufkreuzt, werden drei der Führungsspieler in der Mannschaft die Verantwortung tragen. Möglicherweise werden Kai Hempel, Oliver Gorgiev und Julian Ceesay sogar bis Weihnachten die Doppelrolle Spieler/Trainer bekleiden. Fünfeinhalb Jahre, wie bei Koller's Vorgänger Faruk Maloku, mit dem die DJK Gebenbach sogar an das Tor zur Regionalliga geklopft hatte, werden es aber wohl nicht werden. Der war übrigens zu Kollers Ex-Verein SV Donaustauf gewechselt, ist dort aber seit Mitte August auch nicht mehr im Amt.