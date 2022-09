Geballte Regionalliga-Erfahrung: 1. FC Bocholt legt mit Fejzullahu nach

Beim 1. FC Bocholt hat sich kurz vor Schließung des Transferfensters noch in beide Richtung etwas getan: Mit Mergim Fejzullahu erhält der Aufsteiger ein großes Maß an Regionalliga-Erfahrung, im Gegenzug verlässt Dario Gerling den Hünting.

Am Mittwochabend hat Mergim Fejzullahu beim 1. FC Bocholt einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Auf einen Schlag ist der Aufsteiger, der in der Regionalliga West aktuell auf einem Abstiegsplatz steht, um die Erfahrung von 141 Partien in der Regionalliga West (Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf II) reicher. Hinzu kommen sechs Begegnungen in der Südwest-Staffel (1. FC Saarbrücken) und sogar zwölf Einsätze in der 3. Liga (Eintracht Braunschweig). Seit Sommer, nach seinem Abschied von Alemannia Aachen, war der 28-Jährige auf Vereinssuche.

Nach all den namhaften Stationen geht der im schweizerischen Fribourg geborene Albaner nun die Herausforderung in Bocholt an. "Ich möchte erstmal richtig in die Mannschaft finden und dann mit meinen Qualitäten meinen Teil zum Klassenerhalt beisteuern. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Liga halten werden", so Fejzullahu, der erzählt, dass Christopher Schorch, Assistent des Präsidiums, den Wechsel maßgeblich eingefädelt hat: "Christopher hat mich zum Training eingeladen und am Dienstag habe ich mit dem Team zwei Einheiten absolviert. Ich kannte viele der Jungs bereits aus Duellen in der Regionalliga und meine Erwartungen haben sich total bestätigt. Ich wurde vom Trainerteam und der Mannschaft super aufgenommen und für mich hat sofort alles gepasst."

Bocholts Trainer Marcus John baut beim Neuzugang vor allem auf folgende Stärken: "Mergim ist ein richtiger Eins-gegen-Eins-Akteur, der die direkten Duelle auf dem Flügel sucht und sehr unangenehm zu bespielen ist."

Gerling hofft auf mehr Spielzeit

Einen Abgang hat der Klub auch zu vermelden. Angreifer Dario Gerling schließt sich dem Oberligisten SV Schermbeck an. John dazu: "Dario hofft in Schermbeck auf mehr Spielzeit, was absolut okay und verständlich ist." Der 21-Jährige kam in der laufenden Saison nicht in der Regionalliga zum Einsatz.