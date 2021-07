Geballte Erfahrung für Gonsenheim: Ex-Profi Christian Telch kommt

Oberligist SV Gonsenheim hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Mit dem 33-jährigen Christian Telch kommt ein Mittelfeldmann mit Dritt- und Regionalliga-Erfahrung zu den Mainzern.

22 Einsätze für Kickers Offenbach in Liga drei, über 250 Einsätze (etwa für den Goslarer SC, Eintracht Trier und den FC Homburg) in den Regionalligen der Bunderepublik: Mit Christian Telch ist dem Mainzer Stadtteilverein SV Gonsenheim ein gestandener Mittelfeldmann ins Netz gegangen.

Für Mainz 05 kickte der heute 33-Jährige einst in der Jugendbundesliga, machte dort in der zweiten Mannschaft auch seine ersten Schritte in den Herrenbereich. Es folgten viele weitere Jahre in den Schnittstellen zum Profifußball, zuletzt war der VfR Mannheim seine sportliche Heimat; dort kam er aber zu keinem Einsatz.

Gemeinsam mit dem SV Gonsenheim startet Telch am 14.08. bei Alemannia Waldalgesheim in die neue Spielzeit der Oberliga RPS Nord.