"Geackert wie ein Schwein!" Löwen feiern

Die Rhein-Neckar Löwen stehen nach einem dramatischen Spiel gegen Sporting Lissabon in den European League EHF Finals. Die Freude bei den Mannheimern ist nach der Partie groß.

"Es ist noch schwierig zu fassen", schildert Tobias Reichmann auf dem YouTube-Kanal der Rhein-Neckar Löwen. Der Rechtsaußen hatte mit seinem Teamkollegen vorher das Unmögliche möglich gemacht und trotz einer 28:29-Niederlage gegen Sporting Lissabon die Portugiesen aus der European League gekegelt.

Damit haben sich die Mannheimer zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für die European League EHF Finals in Hamburg qualifiziert, da sie das Hinspiel mit 32:29 gewannen. "Ich glaube, dass hätte vor den zwei Spiele keiner für möglich gehalten, gegen Sporting zu gewinnen", so Reichmann.

Reichmann erleichtert trotz Niederlage

Trotz eines guten Starts lag die Truppe von Sebastian Hinze über weite Teile der Partie zurück und drohte auszuscheiden. "Wir haben zum Glück die Nerven behalten, in der Abwehr geackert wie die Schweine und vorne nicht den Kopf verloren", erklärt Reichmann.

Dabei haben sich die Löwen-Spieler auch von den frenetischen Sporting-Fans aus der Ruhe bringen lassen. Besonders in den letzten zehn Minuten peitschten sie ihre Mannschaft nach vorne, um so das Weiterkommen perfekt zu machen.

"Es war einfach eine geile Atmosphäre und umso geiler da noch mit dem Erreichen des Final Fours von der Platte zu gehen", meint der Routinier. Dabei richtet er schon den Blick nach vorne: "Wir sind alle erleichtert und froh, dass wir im Final Four sind, und wollen dort zwei geile Spiele machen."