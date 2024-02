GC Amicitia Zürich verliert Erfolgstrainer

Der Tscheche Petr Hrachovec wird den GC Amicitia Zürich im Sommer verlassen und eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Das teilte der Schweizer Rekordmeister nun mit.

"Mit Petr verlässt uns eine Schlüsselfigur unserer sportlichen Wiederauferstehung. Mit seiner Energie, seiner Professionalität und seinem in jedem Training sichtbaren Siegeswillen, hat er eine Mentalität rund um die Mannschaft entwickelt, welche die sportlichen Erfolge erst möglich gemacht hat. Wir werden bis Saisonende alles daransetzen, Petr einen möglichst erfolgreichen und ihm gerecht werdenden Abschied zu ermöglichen", so Vereinspräsident Philip Hohl in einer Vereinsmitteilung.

"Ich werde GC Amicitia im Sommer mit einem reinen Gewissen verlassen. Wir haben den Verein in den vergangenen Jahren gemeinsam stabilisiert und wieder dorthin gebracht, wo er hingehört. Darauf können wir alle sehr stolz sein. Unser Weg ist jedoch noch nicht zu Ende. Wir haben große Ziele für die laufende Saison und möchten diese erreichen", äußert sich Hrachovec.

Der 51-Jährige hatte den Verein im Januar 2021 übernommen, als die Mannschaft auf dem zweitletzten Platz der QHL lag. Innerhalb kurzer Zeit stabilisierte er die abstiegsbedrohte Mannschaft und feierte im vergangenen Jahr den Sieg im Schweizer Cup. In der laufenden Spielzeit ist man Tabellendritter mit einem Zähler Rückstand auf den HC Kriens-Luzern, der nun in der zweiten Saisonhälfte ohne Andy Schmid planen muss.

Drei Klubs in Deutschland

Als Spieler war der frühere Rechsaußen zunächst in seinem Heimatland für den HC Zubri aktiv. 2001 wechselte er nach Deutschland, spielte vier Jahre für den TSB Heilbronn-Horkheim sowie anschließend für die SG Leutershausen (2005/06) und die Rhein-Neckar Löwen (2006/07).

Ab 2007 bis zu seinem Karriereende spielte er dann bei den Kadetten Schaffhausen und startete dort auch seine Trainingskarriere. Auch für Pfadi Winterthur und den Alpla HC Hard arbeitete er, bis er von 2018-20 noch einmal für die Kadetten tätig war.