Gbamin geht in zweite französische Liga

Der frühere Mainzer Jean-Philippe Gbamin (28), seit Deadline Day vereinslos, hat einen Vertrag bei US Dunkerque in Nordfrankreich unterschrieben. kicker-Informationen bestätigen einen Bericht von "L'Equipe", wonach der zentrale Mittelfeldspieler sich bis Sommer 2024 an den Vorletzten der Ligue 2 bindet - in der Hoffnung, so noch ein Afrika-Cup-Ticket im Kader der Elfenbeinküste zu ergattern. Gbamin hatte 2019 Mainz für 25 Millionen Euro in Richtung Everton verlassen.