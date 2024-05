"Gazzetta": Kommt Gudmundsson, muss Arnautovic gehen

Am Sonntagabend feierten die Mailänder Gazetten noch Marko Arnautovic' Doppelpack beim 2:2 Inters gegen Hellas Verona am letzten Spieltag der Serie A. Am Montag spekulierte die "Gazzetta dello Sport" bereits wieder mit dem Abgang des Österreichers vom frischgebackenen Meister.

Geht er oder bleibt er in Mailand? Marko Arnautovic. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto