Gazzetta: Gotti neuer Lecce-Coach

US Lecce hat nach dem Kopfstoß-Eklat einen neuen Trainer verpflichtet. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, unterschrieb Ex-Udine-Coach Luca Gotti beim Tabellen-16. der Serie A einen Vertrag bis Saisonende. Sollte er den Klassenerhalt schaffen, besteht die Option auf eine Verlängerung. Erst am Montag war sein Vorgänger Roberto d'Aversa entlassen worden. Der 48-Jährige hatte nach dem 0:1 gegen Hellas Verona am Sonntag den gegnerischen Stürmer Thomas Henry auf dem Weg zur Umkleidekabine mit einem Kopfstoß attackiert. Beide sahen anschließend die Rote Karte. Am Dienstag wird das Sportgericht über das Strafmaß entscheiden.