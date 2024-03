Gazibegovics Wunschliste: Cup-Sieg, offenes Meisterschaftsrennen und Legendenklub

Nur zwei Zähler trennen den SK Sturm Graz und Red Bull Salzburg nach der Liga- und Punkteteilung. Die Steirer wollen das Titelrennen auch dieses Jahr so lange wie möglich offen halten und peilen im ÖFB-Cup die erfolgreiche Titelverteidigung an.

Mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Red Bull Salzburg startet der SK Sturm Graz in das letzte Drittel der Saison. Zudem stehen die Sterier auch im ÖFB-Cup-Halbfinale, wo am 4. April (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) das Spitzenspiel beim Serienmeister wartet. Auch heuer wollen die "Blackies" wieder möglichst lange um beide Titel mitspielen und die erste Meisterschaft seit 13 Jahren nach Graz holen. In der vergangenen Saison war man schon sehr nah dran und musste seine Träume erst drei Runden vor Schluss nach einer 1:2-Auswärtsniederlage in Salzburg begraben. Ähnlich spannend soll es auch in der aktuellen Spielzeit zugehen, wie Abwehrspieler Jusuf Gazibegovic im Interview auf der "Vereinsseite" deutlich macht: "Ich glaube, dass in dieser Saison - wie letztes Jahr - viel möglich ist. Wir sind im Cup Titelverteidiger und wollen ihn auch erfolgreich verteidigen. In der Liga sind wir noch einmal näher dran an Salzburg und wir werden versuchen, so lang wie möglich an ihnen dranzubleiben."

Die Zeichen dafür stehen gut: Die Grazer sind seit mittlerweile neun Ligaspielen ungeschlagen und blieben in den beiden bisherigen Saisonduellen gegen Salzburg (2:2 / 1:1) ohne Niederlage. Im Frühjahr musste man sich allerdings in drei von fünf Spielen die Punkte teilen und steht nach der 0:3-Pleite im Conference-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Lille OSC vor dem Aus im Europacup. In der Meistergruppe wollen Christian Ilzer und seine Profis aber wieder richtig angreifen und dem Tabellenführer im Kampf um die Meisterschaft keine Zeit zum Durchatmen geben. "Wir wissen, dass wir in diesen zehn Partien zehn Mal unsere Top-Leistung abrufen müssen. Wenn wir das schaffen, bin ich mir sicher, dass wir bis zum Ende an Salzburg dranbleiben können. Im Mai werden wir sehen, für wie viel es gereicht hat", gibt sich Gazibegovic im Duell gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber optimistisch.

Zweitfleißigster Sturm-Akteur

Für seinen aktuellen Klub lief der 14-fache Nationalspieler Bosniens seit seinem Wechsel nach Graz im Sommer 2020 bisher 142-mal auf und durfte im vergangenen Jahr mit dem Gewinn des ÖFB-Cups auch schon einen Titel bejubeln. Unter Ilzer zählt der 24-jährige Rechtsverteidiger zum Stammpersonal und überzeugt dort mit Kampfgeist und Konstanz. In den dreieinhalb Jahren in der steirischen Landeshauptstadt verpasste er lediglich sechs Pflichtspiele wegen Erkrankungen bzw. Verletzungen. "Ich glaube, da gibt es kein Geheimnis. Das Hauptding ist, denke ich, dass ich ein relativ harter Kerl bin und ich mich nicht so leicht rausnehmen lasse - nur, wenn es wirklich nicht mehr geht", erklärt Gazibegovic seine geringe Verletzungsanfälligkeit. "Ich will immer zur Verfügung stehen und der Mannschaft immer helfen. Das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Es ist mein Ziel, immer dabei zu sein."

Das tut er auch in der aktuellen Saison, wo er in 34 Pflichtspielen bereits 2.856 Minuten abspulte und lediglich in drei Pflichtspielen für die Steirer nicht auf dem Platz stand. Nur Teamkollege Jon Gorenc Stankovic (2.921) absolvierte noch mehr. Sollte es so weitergehen, ist der nächste Meilenstein als Sturm-Profi nicht mehr weit entfernt. "150 Spiele in dieser Saison zu knacken, wäre wirklich etwas Besonderes", sagt Gazibegovic. "Das ist auch eines meiner Ziele, sie zu erreichen und verletzungsfrei zu bleiben. Ich hätte dann auch ein wichtiges Kriterium erfüllt und wäre auf einem guten Weg, in den Legendenklub aufgenommen zu werden, was natürlich ein Ziel von mir ist und eine schöne Auszeichung wäre." Doch zu weit soll der Blick nicht in die Zukunft gerichtet werden, denn: "Der Fokus liegt aber jetzt einmal darauf, diese Saison verletzungsfrei fertig zu spielen."

Zum Auftakt der Meistergruppe steht für die Grazer ein Auswärtsspiel bei Austria Klagenfurt (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an, in dem man mit einem Sieg ein Signal an den Tabellenführer aus der Mozartstadt senden möchte. Der Coup in der Liga scheint angesichts der nicht immer souverän auftretenden Salzburger in der laufenden Saison durchaus möglich. "Wir werden sehen, für wie viel es reichen wird", bremst Gazibegovic in dieser Hinsicht noch, lässt den Serienmeister aber wissen: "Wenn es an den letzten zwei, drei Spieltagen vielleicht die Chance auf den Titel gibt, werden wir versuchen, noch einmal eines draufzusetzen."